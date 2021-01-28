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28.01.2021 07:03
Рубрика: Происшествия

Житель Читы заплатит за гибель аквариумных рыбок

Текст: Юлия Гарднер

Председатель садового некоммерческого товарищества "Железнодорожник-4" в Читинском районе заплатит за незаконное отключение света, повлекшее гибель аквариумных рыбок. Такое решение принял Ингодинский районный суд.

Фото: Татьяна Кравченко
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Он установил, что мужчина, исполняя свои обязанности, допустил самоуправство, отключив электричество на одном из дачных участков.

"В результате вода в аквариуме с рыбками не насыщалась кислородом и не поддерживался нужный температурный режим, вследствие чего рыбки погибли", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, разморозился холодильник, из-за чего испортилось четыре килограмма мяса.

Иск владельца дачи был удовлетворен, с председателя СНТ взыщут 16 тысяч рублей ущерба.

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