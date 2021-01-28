Житель Читы заплатит за гибель аквариумных рыбок

Председатель садового некоммерческого товарищества "Железнодорожник-4" в Читинском районе заплатит за незаконное отключение света, повлекшее гибель аквариумных рыбок. Такое решение принял Ингодинский районный суд.

Он установил, что мужчина, исполняя свои обязанности, допустил самоуправство, отключив электричество на одном из дачных участков.

"В результате вода в аквариуме с рыбками не насыщалась кислородом и не поддерживался нужный температурный режим, вследствие чего рыбки погибли", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, разморозился холодильник, из-за чего испортилось четыре килограмма мяса.

Иск владельца дачи был удовлетворен, с председателя СНТ взыщут 16 тысяч рублей ущерба.