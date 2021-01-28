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28.01.2021 13:41
Рубрика: Спорт

"КамАЗ" предложил Нурмагомедову дебютировать за их футбольный клуб

Текст: Олег Платонов (Казань)

Набережночелнинский футбольный клуб предложил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову стать игроком "КамАЗа". Прославленный спортсмен заявил недавно, что после завершения бойцовской карьеры не прочь переквалифицироваться в профессионального футболиста.

Хабиб Нурмагомедов готовит брата к новому бою

ФК ждет Хабиба на сборах в Новороссийске с 12 февраля по 5 марта. "И на это есть ряд причин", - гласит объявление о работе, опубликованное на официальном Instagram клуба. - ПФЛ - это футбольное UFC. Есть удачный пример - дебют хоккеиста "Ак Барса" Артема Лукоянова. Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда, перед которой стоит задача выхода в ФНЛ".

Боец смешанных единоборств этой зимой уже посещал сборы московского "Спартака" в Дубае, где в одном составе с футболистами сборной России провел товарищеский матч.

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