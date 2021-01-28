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28.01.2021 11:01
Рубрика: Происшествия

Нижегородка избила мешавшего ей выпивать трехмесячного сына

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

В дежурную часть полиции Богородска Нижегородской области поступило заявление от местной жительницы. Женщина просила отреагировать на то, что ее знакомая забрала у нее ребенка, сообщили "РГ" в пресс-службе управления МВД региона.

Фото: iStock
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Расследование показало, что женщина, забравшая трехмесячного ребенка, действовала в его интересах.

Заявительница пришла домой к своей знакомой и стала выпивать алкоголь. В какой-то момент плач ребенка стал мешать матери, и она несколько раз ударила его по лицу. Чтобы защитить его, другая женщина забрала мальчика и позже, с помощью полиции и скорой помощи, доставила в больницу.

В пресс-службе добавили, что ранее мать младенца лишили родительских прав в отношении троих детей. Также она имела отрицательные характеристики и судимость. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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