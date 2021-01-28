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28.01.2021 08:38
Рубрика: Происшествия

В Перми на пороховом заводе вспыхнул пожар

Текст: Константин Бахарев

Утром 28 января в Перми произошел мощный пожар на пороховом заводе в Закамске. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Жители Перми увидели в ночном еще небе сильную вспышку. Ее было видно в таких отдаленных районов, как Гайва и Нагорный. По словам очевидцев, на заводе произошел мощный взрыв. По данным МЧС, информация о возгорании появилась в 08.30 минут по местному времени. Через 52 минуты удалось ликвидировать возгорание.

В МЧС сообщили, что есть потерпевшие, при этом не уточнив подробности. В следственном комитете подтвердили факт пожара - на место происшествия выехали следователи ведомства.

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