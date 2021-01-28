В Перми на пороховом заводе вспыхнул пожар

Утром 28 января в Перми произошел мощный пожар на пороховом заводе в Закамске. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Жители Перми увидели в ночном еще небе сильную вспышку. Ее было видно в таких отдаленных районов, как Гайва и Нагорный. По словам очевидцев, на заводе произошел мощный взрыв. По данным МЧС, информация о возгорании появилась в 08.30 минут по местному времени. Через 52 минуты удалось ликвидировать возгорание.

В МЧС сообщили, что есть потерпевшие, при этом не уточнив подробности. В следственном комитете подтвердили факт пожара - на место происшествия выехали следователи ведомства.