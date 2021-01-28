В Казани открылся центр досуга для инвалидов "Мечта", где раскрывают таланты даже самых "тяжелых" детей и отогревают души их родителей. Этот проект был бы невозможен без Надежды Титовой, жены настоятеля Петропавловского собора, которая сама воспитывает дочь-инвалида. Корреспондент "РГ" узнал, как матушке удалось сплотить вокруг себя сотни семей, насколько преображает ребят с ОВЗ творчество и почему их мам учат выражать свои эмоции.

Все изменилось с рождением дочки

Расположился центр в жилом доме на улице Айдарова, 6. Помогли спонсоры - сняли помещение площадью 150 квадратных метров. Возник центр не на пустом месте. Вот уже десять лет в Татарстане действует общественная организация родителей детей-инвалидов "Забота". Когда я спрашиваю, с чего все началось, Надежда смущенно улыбается.

- Никогда не думала, что стану соцработником. Я ведь жена священника, - говорит она. - Но с рождением дочери моя жизнь кардинально изменилась... Когда ей было четыре года и мы прошли все этапы осознания того, что у нас особенный ребенок, я открыла свой первый досуговый центр. Сделала это буквально за день. В нашем же районе был подростковый клуб "Юность", где я занималась спортом. Договорилась с директором, собрала детей, каких знала, и сразу нашла спонсоров, готовых оплатить занятия. Все как-то легко сложилось. Первое время я обращалась к родителям в поликлиниках, реабилитационных центрах. Говорила: "Приходите, у нас классно и бесплатно". Сначала они шарахались от меня, потом потихонечку начали приходить. Сидели, молча наблюдали за занятиями. Теперь именно они составляют наш костяк, многие сами работают педагогами.

Здесь учат дружить и любить

Вслед за первым центром и была создана региональная общественная организация детей-инвалидов "Забота". Ежегодно она помогала пройти реабилитацию 4000 детей с ОВЗ. При этом, по сути, не имея собственного здания.

- Работали на базе сети подростковых клубов "Подросток", дружили с центром соцобслуживания населения, устраивали мероприятия в приходах храмов, при библиотеках, - рассказывает она. - Пять лет назад открыли небольшой центр на улице Павлюхина. Но там приходилось делить помещение с другими организациями, и всегда была стесненность. Так что мы давно мечтали о собственном пространстве. И вот оно появилось. Теперь мы можем использовать его 24 часа в сутки.

Центр "Мечта" принимает детей с тяжелыми ментальными нарушениями, ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Здесь, уверяет матушка Надежда, они смогут не просто провести досуг. Их научат творить, дружить и радоваться жизни. Но для этого и ребятам, и их родителям придется приложить немало усилий.

- Я, как мама особенного ребенка, прекрасно понимаю, что нет "золотой таблетки", нужно трудиться каждый день, - говорит Надежда Титова. - Даже если опускаются руки. Через не могу. Пусть не удается освоить "высшую математику". Главное - быть полезным, востребованным, уметь общаться, любить и отдавать эту любовь. В нашем центре не только заводят друзей, со временем у подростков даже возникают романы. А есть и тяжелые детки, которые не говорят и могут только взглядом показать: "Я узнала тебя, я тебе рада". Это дорогого стоит!

Глина творит чудеса

В "Мечте" большое внимание уделяют арт-терапии, развитию творческих способностей. Дети делают удивительные вещи из керамики, абсолютно все рисуют, даже те, кто поначалу боится. По мнению матушки Надежды, в искусстве нет понятия неправильного или некрасивого, поэтому оно вдохновляет.

Сейчас руководитель центра ищет специалистов по ткачеству. Хочет создать мастерскую.

- Это очень перспективное направление для аутичных детей, - поясняет Надежда Титова. - Труд монотонный, и когда ребенок погружается в процесс, уходят негативные эмоции.

В благотворном влиянии творчества на особенных детей Ирина Биктагирова, мама аутиста, убедилась на личном примере. Раньше водила сына в известный казанский реабилитационный центр "Апрель". Но его закрыли. К счастью, женщина была хорошо знакома с Надеждой Титовой, так что долго искать новое место не пришлось.

- Такие центры, как "Мечта", нас просто спасают, - говорит она. - Мы можем сюда приехать в любое время, чайку попить, с мамами по душам поговорить. Это огромная поддержка. Я здесь многому научилась. Никогда не думала, что получится рисовать или лепить из глины. А уж про моего ребенка и не говорю! Он всегда очень боялся испачкаться. Просто в быту. Даже со стола не мог ничего взять. А здесь преодолел свой страх. Теперь спокойно берет глину, катает, лепит, раскрашивает. А на то, что руки испачканы, уже не обращает внимания. Для меня это огромное достижение. Кроме того, выяснилось, что он неплохо рисует и поет. А еще мы начали играть на фортепьяно!

Для чего пинать сугробы?

Администратор центра "Мечта" психолог Евгения Левицкая отвечает за подбор педагогов, принимает новеньких и проводит занятия с мамами. Но прежде им надо научиться, как бы странно это ни прозвучало, разъединяться со своими детьми, на время отпускать их.

- При воспитании особенного ребенка неизбежно возникает гиперопека, - поясняет психолог. - Ты становишься его "руками и ногами", угадываешь его мысли. Происходит своего рода слияние двух человек. Мы стараемся, чтобы мамы и дети были на разных занятиях, иначе они пытаются выполнять задания за них. В результате и ребята начинают по-другому раскрываться, и мамы могут отдохнуть, позаниматься с психологом, сходить на фитнес.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются родители, в том, что они не имеют возможности выражать свои негативные эмоции. Понятно, что любой срыв может плохо сказаться на ребенке.

- Мы объясняем, как освобождаться от своих чувств, не накапливая их, - говорит Евгения Левицкая. - Есть много разных способов. Например, зимой, когда много снега, можно просто попинать сугробы. Это безопасно, а для здоровья полезно. А есть более сложный и дорогостоящий вариант. Кладешь куриные яйца в пакетик, заходишь в ванную и начинаешь бить ими по кафелю, пока весь негатив из тебя не выйдет. Эмоции очень важно проявлять телесно. Мы и так все время в гаджетах сидим.

Сто одиннадцать эмоций

Еще Евгения проводит занятия по нейрографике. Это когда человек изображает определенную эмоцию в виде некрасивой "закаляки". А потом закругляет, раскрашивает ее, превращая в картинку, которая ему нравится.

- Очень важно канализировать свои негативные чувства, - подчеркивает психолог. - Иначе они копятся, копятся и человек становится будто неживой.

Такие словно "замороженные" мамы нередко встречаются в центре. Для них бывает полезно поучаствовать в игре "Сто одиннадцать эмоций". Один человек изображает, к примеру, гнев или грусть, а другой должен догадаться, что это.

- Бывают мамы очень умные, проницательные, которые отгадывают очень хорошо, но сами изобразить эмоцию не могут, - рассказывает Евгения Левицкая. - А ведь так важно уметь проявлять ее. Хоть словами, хоть пантомимой доносить свои чувства. А еще очень важно, чтобы мама мечтала. Не зря клуб назвали "Мечта". Надо, чтобы они к чему-то стремились. Это создает общий положительный фон в семье. Если мама в хорошем эмоциональном состоянии, то и детям легче.

Контакты

Администратор центра "Мечта" Евгения Левицкая

+7-987-284-76-45

Сайт организации "Забота"

zabota-deti.ru