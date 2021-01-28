Новости

Названы сроки запуска Face ID для проезда в столичном метро 22:03
Мишустин посетит Петрозаводск 29 января 22:00
Росстат оценил снижение добычи полезных ископаемых в 2020 году 21:19
Арестован блогер Лакеев, повредивший спецмашину на несогласованной акции 21:10
Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 20:35
В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля 20:32
Эсминец США "Портер" зашел в акваторию Черного моря 20:14
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ 19:42
Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре 19:32
Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма 19:27
Друг Василия Ланового: Он в очень тяжелом состоянии 19:19
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 21:22
Рубрика: Общество

"Мечта" матушки Надежды

В Казани открылся центр досуга для детей-инвалидов
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 16(8367)
В Казани открылся центр досуга для инвалидов "Мечта", где раскрывают таланты даже самых "тяжелых" детей и отогревают души их родителей. Этот проект был бы невозможен без Надежды Титовой, жены настоятеля Петропавловского собора, которая сама воспитывает дочь-инвалида. Корреспондент "РГ" узнал, как матушке удалось сплотить вокруг себя сотни семей, насколько преображает ребят с ОВЗ творчество и почему их мам учат выражать свои эмоции.
Руководитель центра "Мечта" Надежда Титова помогает особенным детям раскрыть в себе таланты. Фото: Александр Эшкинин/РГ Руководитель центра "Мечта" Надежда Титова помогает особенным детям раскрыть в себе таланты. Фото: Александр Эшкинин/РГ
Руководитель центра "Мечта" Надежда Титова помогает особенным детям раскрыть в себе таланты. Фото: Александр Эшкинин/РГ

Все изменилось с рождением дочки

Расположился центр в жилом доме на улице Айдарова, 6. Помогли спонсоры - сняли помещение площадью 150 квадратных метров. Возник центр не на пустом месте. Вот уже десять лет в Татарстане действует общественная организация родителей детей-инвалидов "Забота". Когда я спрашиваю, с чего все началось, Надежда смущенно улыбается.

Фото: Аира Рабаданова
В Махачкале дом-тренажер для особенных детей вышел из COVID-кризиса

- Никогда не думала, что стану соцработником. Я ведь жена священника, - говорит она. - Но с рождением дочери моя жизнь кардинально изменилась... Когда ей было четыре года и мы прошли все этапы осознания того, что у нас особенный ребенок, я открыла свой первый досуговый центр. Сделала это буквально за день. В нашем же районе был подростковый клуб "Юность", где я занималась спортом. Договорилась с директором, собрала детей, каких знала, и сразу нашла спонсоров, готовых оплатить занятия. Все как-то легко сложилось. Первое время я обращалась к родителям в поликлиниках, реабилитационных центрах. Говорила: "Приходите, у нас классно и бесплатно". Сначала они шарахались от меня, потом потихонечку начали приходить. Сидели, молча наблюдали за занятиями. Теперь именно они составляют наш костяк, многие сами работают педагогами.

Здесь учат дружить и любить

Вслед за первым центром и была создана региональная общественная организация детей-инвалидов "Забота". Ежегодно она помогала пройти реабилитацию 4000 детей с ОВЗ. При этом, по сути, не имея собственного здания.

- Работали на базе сети подростковых клубов "Подросток", дружили с центром соцобслуживания населения, устраивали мероприятия в приходах храмов, при библиотеках, - рассказывает она. - Пять лет назад открыли небольшой центр на улице Павлюхина. Но там приходилось делить помещение с другими организациями, и всегда была стесненность. Так что мы давно мечтали о собственном пространстве. И вот оно появилось. Теперь мы можем использовать его 24 часа в сутки.

Центр "Мечта" принимает детей с тяжелыми ментальными нарушениями, ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Здесь, уверяет матушка Надежда, они смогут не просто провести досуг. Их научат творить, дружить и радоваться жизни. Но для этого и ребятам, и их родителям придется приложить немало усилий.

- Я, как мама особенного ребенка, прекрасно понимаю, что нет "золотой таблетки", нужно трудиться каждый день, - говорит Надежда Титова. - Даже если опускаются руки. Через не могу. Пусть не удается освоить "высшую математику". Главное - быть полезным, востребованным, уметь общаться, любить и отдавать эту любовь. В нашем центре не только заводят друзей, со временем у подростков даже возникают романы. А есть и тяжелые детки, которые не говорят и могут только взглядом показать: "Я узнала тебя, я тебе рада". Это дорогого стоит!

Глина творит чудеса

В "Мечте" большое внимание уделяют арт-терапии, развитию творческих способностей. Дети делают удивительные вещи из керамики, абсолютно все рисуют, даже те, кто поначалу боится. По мнению матушки Надежды, в искусстве нет понятия неправильного или некрасивого, поэтому оно вдохновляет.

Фото: Олег Тихонов/РГ
Свияжский гончар создает шедевры и помогает бездомным животным

Сейчас руководитель центра ищет специалистов по ткачеству. Хочет создать мастерскую.

- Это очень перспективное направление для аутичных детей, - поясняет Надежда Титова. - Труд монотонный, и когда ребенок погружается в процесс, уходят негативные эмоции.

В благотворном влиянии творчества на особенных детей Ирина Биктагирова, мама аутиста, убедилась на личном примере. Раньше водила сына в известный казанский реабилитационный центр "Апрель". Но его закрыли. К счастью, женщина была хорошо знакома с Надеждой Титовой, так что долго искать новое место не пришлось.

- Такие центры, как "Мечта", нас просто спасают, - говорит она. - Мы можем сюда приехать в любое время, чайку попить, с мамами по душам поговорить. Это огромная поддержка. Я здесь многому научилась. Никогда не думала, что получится рисовать или лепить из глины. А уж про моего ребенка и не говорю! Он всегда очень боялся испачкаться. Просто в быту. Даже со стола не мог ничего взять. А здесь преодолел свой страх. Теперь спокойно берет глину, катает, лепит, раскрашивает. А на то, что руки испачканы, уже не обращает внимания. Для меня это огромное достижение. Кроме того, выяснилось, что он неплохо рисует и поет. А еще мы начали играть на фортепьяно!

Для чего пинать сугробы?

Администратор центра "Мечта" психолог Евгения Левицкая отвечает за подбор педагогов, принимает новеньких и проводит занятия с мамами. Но прежде им надо научиться, как бы странно это ни прозвучало, разъединяться со своими детьми, на время отпускать их.

- При воспитании особенного ребенка неизбежно возникает гиперопека, - поясняет психолог. - Ты становишься его "руками и ногами", угадываешь его мысли. Происходит своего рода слияние двух человек. Мы стараемся, чтобы мамы и дети были на разных занятиях, иначе они пытаются выполнять задания за них. В результате и ребята начинают по-другому раскрываться, и мамы могут отдохнуть, позаниматься с психологом, сходить на фитнес.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются родители, в том, что они не имеют возможности выражать свои негативные эмоции. Понятно, что любой срыв может плохо сказаться на ребенке.

- Мы объясняем, как освобождаться от своих чувств, не накапливая их, - говорит Евгения Левицкая. - Есть много разных способов. Например, зимой, когда много снега, можно просто попинать сугробы. Это безопасно, а для здоровья полезно. А есть более сложный и дорогостоящий вариант. Кладешь куриные яйца в пакетик, заходишь в ванную и начинаешь бить ими по кафелю, пока весь негатив из тебя не выйдет. Эмоции очень важно проявлять телесно. Мы и так все время в гаджетах сидим.

Сто одиннадцать эмоций

Еще Евгения проводит занятия по нейрографике. Это когда человек изображает определенную эмоцию в виде некрасивой "закаляки". А потом закругляет, раскрашивает ее, превращая в картинку, которая ему нравится.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Проект психологической помощи: как педагогам побороть раздражение

- Очень важно канализировать свои негативные чувства, - подчеркивает психолог. - Иначе они копятся, копятся и человек становится будто неживой.

Такие словно "замороженные" мамы нередко встречаются в центре. Для них бывает полезно поучаствовать в игре "Сто одиннадцать эмоций". Один человек изображает, к примеру, гнев или грусть, а другой должен догадаться, что это.

- Бывают мамы очень умные, проницательные, которые отгадывают очень хорошо, но сами изобразить эмоцию не могут, - рассказывает Евгения Левицкая. - А ведь так важно уметь проявлять ее. Хоть словами, хоть пантомимой доносить свои чувства. А еще очень важно, чтобы мама мечтала. Не зря клуб назвали "Мечта". Надо, чтобы они к чему-то стремились. Это создает общий положительный фон в семье. Если мама в хорошем эмоциональном состоянии, то и детям легче.

Контакты

Администратор центра "Мечта" Евгения Левицкая

+7-987-284-76-45

Сайт организации "Забота"

zabota-deti.ru

В регионах Общество Общество Семья и дети Филиалы РГ Волга-Кама ПФО ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна