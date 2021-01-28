Житель Ижевска пойдет под суд за смерть троих мужчин 15 лет назад

29-летнего жителя Ижевска будут судить за смерть трех человек 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Тела мужчин обнаружили в апреле и августе 2005 года в Индустриальном и Октябрьском районах города. Все они умерли из-за телесных повреждений. Тогда установить человека, который избил их, не получилось, предварительное следствие по уголовным делам приостановили. Выяснить личность нападавшего удалось недавно - на момент совершения убийств ему было 14 лет.

Тогда он проводил время в компании знакомых подростков. В один из дней апреля 2005 года они встретили на улице пьяного мужчину, которого обвиняемый избил ногами и руками. От полученных травм мужчина скончался. При подобных обстоятельствах подросток уже в августе избил еще двух случайно встретившихся ему пьяных мужчин. Один из них умер на месте, второй в больнице.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть трех человек".

Молодой человек в совершении преступлений признался и пояснил, что избивал людей, чтобы придать значимость и пользоваться авторитетом друзей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.