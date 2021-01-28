Как стимулируют трудоустройство инвалидов в Кузбассе

В Кузбассе внесли изменения в областной закон о квотах на трудоустройство инвалидов. Теперь предприятия за счет квот могут не только сами организовывать, но и арендовать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме договоров аренды, разрешено заключать с другими работодателями и общественными объединениями соглашения о создании за свой счет или о выделении рабочих мест для инвалидов. При этом если и у второй стороны есть квоты, она от обязанности по их реализации не освобождается. По мысли законодателей, новые правила должны повысить социальную защищенность инвалидов, помочь обеспечить их работой.

По данным областного минтруда, в Кузбассе из 228,8 тысячи жителей с ограниченными возможностями здоровья в трудоспособном возрасте находятся 67,6 тысячи. А официальные рабочие места есть лишь у семнадцати тысяч - это 25,3 процента (в среднем по России - 25,6). К слову, по СФО показатель еще ниже - 22,9 процента. Эксперты объясняют такую ситуацию низкой конкурентоспособностью инвалидов на рынке труда в условиях дефицита вакансий.

Конечно, федеральный закон "О занятости" обязывает создавать или выделять такие рабочие места. Но при установленной в Кузбассе максимальной квоте в 8,8 тысячи почти за весь 2020 год была обеспечена занятость лишь шести тысяч инвалидов (68,3 процента). Это связывают в том числе с ограниченностью вариантов для законопослушных работодателей. Ведь до недавнего времени они могли выполнить квоту, лишь трудоустраивая инвалидов непосредственно у себя.

Так, в прошлом году за содействием в поиске работы в службу занятости обратилось 5,1 тысячи человек, а трудоустроиились с ее помощью 1,3 тысячи. При этом, как уточнили в минтруда, на постоянные рабочие места - водителей, охранников, подсобных рабочих, администраторов, бухгалтеров, инженеров и так далее - приняли 958 человек.

- Сведения о вакансиях минтруда предоставляет регулярно. Но не все места в итоге заполняются. Многие работодатели противятся этому вольно или невольно, - отмечает председатель Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов, инвалид-колясочница Валентина Шмакова. - Например, в Новокузнецке инвалиду с ДЦП отказали в приеме на работу программистом "по эстетическим мотивам", хотя его квалификация сомнений ни у кого не вызвала.

Мониторинг исполнения квот предприятиями и организациями предусмотрен. Правда, в условиях пандемии все проверки отменяются. Но в любом случае штрафы для нарушителей были и остаются символическими. И, более того, по словам Валентины Шмаковой, многие предприятия хоть и создают вакансии для инвалидов в счет квот, но принять конкретных людей на эти места (скажем, водителями погрузчиков) бывает практически невозможно. Поэтому областная организация ВОИ не один год добивалась внесения изменений в вышеупомянутый закон, ссылаясь на положительный опыт других регионов.

Кроме того, в Кузбассе разработали специальный комплекс мер по стимуляции трудоустройства инвалидов. А для начала перечислили препятствия: незаинтересованность работодателей в приеме людей с ограниченными возможностями здоровья; недостаточное количество подходящих для них рабочих мест; низкое качество вакансий, выделяемых в счет квоты; низкая мотивация потенциальных соискателей к трудоустройству.

- Что греха таить, инвалиды зачастую сами не проявляют инициативу, в том числе потому, что пенсия у них нередко превышает размер предлагаемой зарплаты. Но дело не только в этом, - отмечает Валентина Шмакова. - Без образования ни о какой адаптации в обществе говорить не приходится. А прежде всего - без создания доступной среды,особенно в учебных заведениях.

Инвалидам без профессиональных навыков, испытывающим сложности с выбором места работы, предлагает помощь служба занятости. Более ста человек за год выучилось на охранников, парикмахеров, кладовщиков, швей, кадровиков, электромонтеров и айтишников. Безработных поддерживают психологи-профконсультанты, прививая им навыкам социальной адаптации на рынке труда.

Прямая речь

Алексей Гришин, министр труда и занятости населения Кузбасса:

Работодатели теперь могут оформить субсидии для возмещения из средств областного бюджета фактических затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов, включая дистанционные места. Также есть возможность получить компенсацию на оплату труда кураторов, которые помогают инвалидам адаптироваться на месте трудоустройства. В 2020 году заключено двенадцать договоров на сопровождение четырнадцати человек.