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28.01.2021 07:40

Поставили на паузу

Приватизация бийского автовокзала откладывается
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 17(8368)
В Алтайском крае возникла неясность с приватизацией автовокзала в Бийске. На прошлой неделе в региональном минтрансе сообщили, что краевые власти отменили свое решение о продаже объекта. Но уже в пятницу начальник регионального департамента информационной политики Дмитрий Негреев заявил, что в публикациях СМИ была "искажена позиция" правительства края. Это заявление еще больше подогрело интерес к приватизации стратегически важного логистического узла.

Стоимость активов АО "Бийский автовокзал" - около 57 миллионов рублей, единственный держатель акций с 2017-го - региональное правительство. В соответствии с "Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Алтайского края на 2018-2020 годы", Бийский автовокзал вошел в число региональных предприятий, подлежащих полной приватизации.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Позиция федеральных властей - на всех уровнях избавляться от имущества, которое используется для несвойственных государству функций. Как стало известно корреспонденту "РГ", в ближайшие три-пять лет по этой же причине на продажу, скорее всего, будут выставлены гостиница "Колос" и санаторий "Обь".

Обычно продают убыточные предприятия, но здесь не тот случай. С 2007 года автовокзал считался безубыточным. В первом полугодии 2020-го предприятие выплатило краевому управлению имущественных отношений более двух миллионов рублей дивидендов, налоговые отчисления превысили 3,8 миллиона рублей. К работе организации не было претензий ни у жителей края, ни у бийской мэрии. А с 2017 года, когда пошли разговоры о приватизации, здание автовокзала, расположенное в центре города на большой площади рядом с железнодорожным вокзалом, стало лакомым куском для бизнеса.

В адрес руководства предприятия и администрации Бийска не раз поступали предложения от крупных бизнесменов о продаже здания либо передаче в аренду прилегающих к нему территорий для строительства крупного торгово-развлекательного центра (вокзал же предлагалось перенести на окраину города). Очевидно, что заинтересованные в покупке лица вели активную работу и на уровне края. По сведениям из достоверных источников "РГ", подготовка необходимых для продажи документов шла необычно быстро. А на предприятии уже начали проводить оценку имущества. В региональном правительстве подсчитали, что от продажи непрофильного объекта можно единовременно получить не менее тридцати миллионов рублей.

Однако скорая приватизация бийского автовокзала обрадовала далеко не всех. Это важный транспортный узел для перевозки туристов как в курортные районы Алтайского края, так и в Республику Алтай. Только в город-курорт Белокуриху каждый день отправляется шесть автобусных рейсов, которые доставляют на отдых и лечение порядка двухсот человек. К тому же автовокзал - социально значимый объект для местной транспортной инфраструктуры. Железнодорожная станция Бийск Западно-Сибирской железной дороги является конечной - дальнейшая перевозка по всей бийской зоне возможна только автотранспортом. Ежедневно с автовокзала отправляется более 250 рейсов по различным направлениям.

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В итоге руководство края попало между двух огней и приняло достаточно компромиссное решение.

- При подготовке необходимых документов администрация Бийска высказала опасение: после приватизации вместо автовокзала может появиться торговый центр, и транспортная инфраструктура города пострадает, - сообщил руководитель краевого департамента информационной политики Дмитрий Негреев. - Чтобы этого не произошло, Бийская городская дума закрепила за земельным участком под автовокзалом исключительное функциональное назначение, не позволяющее перепрофилировать объект. Однако и это не успокоило общественность города. Возможно, потому что со временем мнение депутатского корпуса может измениться. Учитывая достаточно сложную ситуацию и отсутствие необходимости в срочном порядке избавляться от непрофильного актива, губернатор Виктор Томенко поручил управлению имущественных отношений и министерству транспорта приостановить проведение конкурсных процедур по продаже акций бийского автовокзала и провести дополнительные консультации по этому вопросу. Вместе с тем из плана приватизации он пока не исключен. Окончательное решение будет принято после более тщательного изучения всех обстоятельств, рисков и перспектив развития.

Конечно, точку в этой истории ставить рано. Мнения экспертов разделились: "окончательное" решение может случиться нынешней осенью либо процесс приватизации вокзала поставят на долгую паузу. Им также интересно, почему предпродажная подготовка автовокзала идет с такой скоростью?

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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