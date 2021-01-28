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28.01.2021 13:58
Рубрика: Происшествия

На экс-главу Новосибирского облсуда завели дело о превышении полномочий

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина, с 2012 по 2018 год занимавшая должность его председателя, попала под уголовное преследование.

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Как рассказали в СУ СК РФ по региону, дело возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Женщина подозревается в превышении служебных полномочий, повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Факт, который лег в основу уголовного дела, был выявлен сотрудниками управления ФСБ по Новосибирской области в июле 2018 года.

По версии следствия, подозреваемая, на тот момент занимавшая пост председателя областного суда, дала указание оповестить фигуранта уголовного дела - замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области - о предстоящих в его жилище обысках. Шатовкина якобы запросила документы по уголовному делу в Советском районном суде Новосибирска и попросила своего помощника направить их факсом в правительство региона вместе с сопроводительной запиской. В копии документа были сведения о предстоящих обысках по месту жительства фигуранта. В итоге он получил копии судебных документов и успел скрыть предметы и документы, имевшие значение в рамках дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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