Новосибирская область получила рекордную сумму из федеральной казны

На очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области губернатор Андрей Травников представил депутатам отчет о результатах работы регионального правительства в 2020 году.

Глава региона отметил, что собственные доходы регионального бюджета выросли на 1,2 процента. Новосибирская область осталась в группе регионов, которые сохранили положительную динамику. Кроме того, из федерального бюджета по самым разным программам было привлечено в два раза больше средств на проекты развития по сравнению с 2019 годом - рекордные 68 миллиардов рублей.

По нацпроектам в минувшем году в регионе выполнено мероприятий на 33,6 миллиарда рублей - на 20 процентов больше, чем в 2019-м. Так, были сданы в эксплуатацию 90 дорожных объектов, благоустроены 142 двора и 83 общественных пространства. Плановый показатель федерального проекта по ликвидации аварийного жилья в 2020 году область перевыполнила почти в полтора раза - расселили 1778 человек и ликвидировали 26,5 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.

По всем программам построено и реконструировано 63 социальных объекта, в том числе Региональный перинатальный центр, 32 ФАПа, амбулатории в Дорогино и Октябрьском, больница в Оби. Вопреки пандемии в Новосибирской области продолжалась реализация всех важных для развития территорий региона программ, инфраструктурных, социальных проектов.

- Наверное, это самый важный итог 2020 года - мы не только оперативно и гибко реагировали на все вызовы кризисной ситуации. Мы уверено и последовательно решали задачи социально-экономического развития региона. Не остановились в реализации нашей стратегии, не заморозили ни одной знаковой стройки, не потеряли ни одного крупного инвестора, - подвел итог Андрей Травников.

Региональные депутаты поддержали и одобрили отчет губернатора о деятельности правительства Новосибирской области в 2020 году. "Единогласно", - подчеркнул председатель заксобрания Андрей Шимкив.