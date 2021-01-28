Новосибирский минздрав задействовал телемедицину для лечения COVID-19

В пилотном проекте минздрава Новосибирской области по лечению коронавируса с использованием телемедицинских консультаций принимают участие три поликлиники областного центра. При этом запись к их специалистам для приема в режиме телемедицины доступна для пациентов, прикрепленных к любой поликлинике Новосибирска.

Участковая служба проводит онлайн-прием пациентов с респираторными заболеваниями, а записаться на дистанционный прием можно через портал единой регистратуры.

Онлайн-консультации по вопросам коронавируса ведутся с начала 2021 года. За первые четыре недели возможностями проекта воспользовались пятьдесят пациентов.

- Телемедицина - это международная практика. Если пациент болеет коронавирусом, то нуждается в постоянном наблюдении, отслеживании динамики. Сделать это несложно, для этого не нужно постоянно ходить в поликлинику, просто нужно чтобы у пациента и врача был компьютер с веб-камерой или смартфон, - рассказал главный врач поликлиники №20 (один из участников проекта) Игорь Воробьев.

Пациенту достаточно авторизоваться в Личном кабинете на портале reg.nso.ru, после чего выбрать дежурного врача и удобное время. В Личном кабинете отобразится ссылка, по которой в назначенное время нужно перейти с любого гаджета с доступом в интернет для связи с врачом. Как отметили в минздраве, общение с врачом проходит с соблюдением требований защиты персональных данных.

- Прием длится порядка тридцати минут. За это время можно дистанционно оценить внешний вид и состояние пациента, дать необходимые рекомендации. В ходе онлайн-консультации врач может объяснить тактику лечения, даст рекомендации по обследованию, при необходимости оформит вызов врача на дом, если требуется неотложная терапия - вызов скорой помощи, - пояснила врач-терапевт поликлиники №20 Светлана Кононова.

В минздраве планируют развивать практику телемедицины. Сейчас разрабатывается механизм удаленной выписки рецепта. Планируется внедрить и телемедицинские консультации по вопросам льготного лекарственного обеспечения, в том числе - выписку рецепта в электронном виде. Готовый рецепт будет ждать пациента уже в аптеке.