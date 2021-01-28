СК возбудил дело о ЧП в Богучанах, где вертолет врезался в аэропорт

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8АМТ в Красноярском крае, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, ЧП произошло сегодня на севере Красноярского края в 14.00 по местному времени в поселке Богучаны. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, после посадки Ми-АМТ, принадлежащий ЗАО "Авиапредприятие Ельцовка", заруливая на перрон, задел несущим винтом административное здание аэропорта, два технических здания, а также повредил винтовую часть другого вертолета.

- На борту находилось три члена экипажа и 22 пассажира, никто не пострадал. Воздушное судно получило повреждения лопастей несущего и рулевого винта. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, - отметили в надзорном ведомстве.