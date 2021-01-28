Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2021 году вложит в обновление новосибирских ТЭЦ 3,3 миллиарда рублей, что позволит повысить надежность теплоснабжения Новосибирска. В том числе более 400 миллионов рублей СГК запланировала на мероприятия по защите окружающей среды - средства пойдут на поддержание очистного оборудования и создание замкнутых циклов оборота воды для нужд производства.

Как сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, финансирование ремонтной программы составит 2,24 миллиарда рублей. На выполнение инвестиционной программы, основная задача которой - модернизация станций, направят свыше одного миллиарда рублей.

Ремонт пройдет на всех пяти станциях СГК в Новосибирской области - ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в Новосибирске и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. В этом году программа включает восемнадцать единиц основного оборудования ТЭЦ - на пять больше, чем в прошлом. Основной объем работ предстоит проделать на самой крупной станции областного центра - ТЭЦ-5. Затраты составят 784 миллиона рублей. Также в программу ремонта на 2021 год включена замена 687 тонн поверхностей нагрева котлов - стенок, через которые происходит передача тепла от сгораемого угля к пару (в 2020-м заменили 520 тонн).

Андрей Колмаков отметил, что в этом году компания вложит в ремонт ТЭЦ на 251 миллион рублей (или на двенадцать процентов) больше, чем в 2020-м.

- С каждым годом количество единиц устаревшего оборудования растет, его приходится выводить из технологического процесса для капремонта. И требуется все больше средств, чтобы поддерживать эффективную работу, - отметил Андрей Колмаков в ходе пресс-конференции.

Еще одна задача ремонтной и инвестиционных программ на ТЭЦ - снижение влияния генерации тепла на экологию, подчеркнул руководитель филиала энергокомпании. Суммарно в этом году компания вложит в защиту окружающей среды порядка 413 миллионов рублей.

- Несколько лет подряд Сибирская генерирующая компания до десяти процентов от объема ремонтной программы направляет на решение экологических проблем. В этом году эта сумма также составит примерно 200 миллионов рублей, - отметил Андрей Колмаков.

Запланирован ремонт оборудования для очистки дымовых газов, а также труб ТЭЦ-4 и Барабинской ТЭЦ. Благодаря ежегодным ремонтным программам системы очистки всегда находятся в исправном состоянии и улавливают до 97-99 процентов выбросов станций, подчеркивают энергетики.

Два экологических проекта инвестпрограммы обойдутся в 213,4 миллиона рублей. В прошлом году специалисты СГК приступили к реализации крупного проекта, предполагающего перевод систем удаления золы с новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с прямой схемы на оборотную - более современную и экологичную. Будет уменьшен забор воды из Оби примерно на десять-двенадцать миллионов кубометров в год для каждой ТЭЦ. Строительство рассчитано на несколько этапов, полностью завершить работы планируется к 2023-му. В прошлом году выполнено проектирование, теперь приступают к строительству, в этом году оно потребует 164,4 миллиона рублей.

Еще почти пятьдесят миллионов рублей необходимо на организацию системы возврата сточных вод в производственный цикл ТЭЦ-4.

- Это позволит исключить сброс ливневых и производственных стоков в городской коллектор, снизить нагрузку на городские ливневые сети и уменьшить объемы использования чистой воды. После очистки вода будет возвращаться в промышленный оборот, - пояснил Андрей Колмаков.

В прошлом году к ТЭЦ присоединили 144 новых крупных объекта, на централизованное теплоснабжение переключились потребители котельных. Тем не менее снижение выбросов по всем станциям СГК в регионе за год составило 1,8 тысячи тонн (или три процента) - до 67,2 тысячи. Энергетики связывают это с мероприятиями по повышению энергоэффективности и поддержанию качественной работы систем очистки дымовых газов.

В целом влияние тепловых электростанций на экологию города стабильно уменьшается. Ранее, за два года ведения бизнеса СГК в Новосибирске станции компании снизили выбросы на тринадцать процентов - с 78,9 тысячи на конец 2017-го до 68,9 тысячи в 2019-м.

Что касается теплосетей, то программа капитального ремонта еще формируется. По словам Андрея Колмакова, СГК предложила мэрии Новосибирска в этом году заключить новое концессионное соглашение сроком на десять лет - с обязательством вложить в теплоснабжающие коммуникации 5,5 миллиарда рублей.

В целом СГК сейчас управляет более тремя тысячами километров новосибирских теплосетей, износ которых, по оценке специалистов, высок. По плану, предложенному компанией, основные мероприятия программы направлены на повышение надежности систем теплоснабжения. Также запланированы меры для более эффективной работы муниципальных котельных и строительство новых теплосетей.

Кстати

В 2020 году СГК направила на выполнение ремонтной и инвестиционной программ более 4,6 миллиарда рублей. Из них свыше 1,7 миллиарда составили инвестиции в модернизацию теплосетевого комплекса и станций.