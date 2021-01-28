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28.01.2021 14:18
Рубрика: Власть

Учебник для первоклассников издали при поддержке томского губернатора

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Издательство "Просвещение" выпустило учебник для первоклассников "Изобразительное искусство". Его подготовил коллектив томского Губернаторского Светленского лицея.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На заседании попечительского совета лицея его директор Александр Сайбединов вручил первый экземпляр учебника председателю совета, губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Глава региона оказал проекту финансовую поддержку.

Как сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, по этому учебнику уже начинают учиться первоклассники шести пилотных школ региона. Интерес к нему проявили и в других субъектах Федерации.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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- Нам еще не удалось клонировать директора лицея народного учителя России Александра Геннадьевича Сайбединова, но мы попробуем создать образовательную франшизу его концепции эмоционального образования. Конечно, учебник, изданный "Просвещением", - часть этой франшизы, - сказал Сергей Жвачкин.

Учебное пособие высоко оценили принявшие участие в работе попечительского совета ректор Томского государственного педагогического университета Андрей Макаренко (1 сентября 2020 года в ТГПУ открыта научно-исследовательская лаборатория Губернаторского Светленского лицея), председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной думы Томской области Леонид Глок, вице-губернатор по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, президент компании "Сибагро" Андрей Тютюшев, глава "Томских мельниц" Евгений Рубцов, руководитель Межениновской птицефабрики Федор Халецкий, скульптор Леонтий Усов и другие.

Справка "РГ"

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, "Изобразительное искусство" - это яркий, красочно иллюстрированный 125-страничный учебник, подготовленный в рамках авторской концепции эмоционального образования, по которой учатся лицеисты в поселке Светлом под Томском. Пособие включает в себя тематическое и декоративное рисование, копирование, рисунок с натуры и диалоги об искусстве. Каждая тема содержит творческое задание.

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