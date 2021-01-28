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28.01.2021 09:42
Рубрика: Происшествия

В алтайском вузе выявили фальсификацию вступительных экзаменов

Текст: Наталья Граф

В Горно-Алтайском государственном университете выявлены многочисленные случаи подтасовывания результатов вступительных испытаний абитуриентов во время приемной кампании.

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Фальсифицированные результаты экзаменов были обнаружены в ходе прокурорской проверки. По данным ведомства, должностные лица приемной комиссии ГАГУ вносили изменения в тестовые бланки вступительных испытаний по профильным предметам. В результате абитуриенты, не набравшие минимальные балы для поступления и не имеющие право на зачисление в вуз, стали студентами.

- Материалы проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Алтай для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц университета, - сообщает прокуратура региона.

Будут ли отчислены из вуза студенты, которые не смогли сдать самостоятельно вступительные экзамены, пока неизвестно.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

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