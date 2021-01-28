В Красноярске кондуктор выгнала пассажирку из-за отказа надеть маску

В Красноярске полиция начала проверку по факту драки между кондуктором и пожилой пассажиркой, которую выгнали из автобуса из-за отсутствия на лице защитной маски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД по Красноярскому краю.

ЧП произошло 27 января в краевом центре. В соцсетях появилось видео конфликта, как в одном из городских автобусов кондуктор буквально пинками выгоняет из транспорта женщину, не желающую надевать маску. У перевозчика другая версия - он утверждает, что конфликт спровоцировала сама пожилая пассажирка, устроив в автобусе скандал.

Сейчас кондуктор отстранена от работы, в отношении нее и перевозчика проводится проверка.