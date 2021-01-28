В Омске планируют пустить речной трамвай и уже нынешней весной отправить первые пассажирские суда из регионального центра в северные районы области. Власти заявляют, что в перспективе перевозки людей и грузов по воде могут стать драйвером экономического роста Прииртышья. В региональном правительстве уже создали рабочую группу по вопросам развития водного транспорта.

Экономисты полагают, что пассажирские перевозки по Иртышу обойдутся дешевле, чем автомобильные и железнодорожные. Первыми маршрутами могут стать "Омск - Большеречье" и "Омск - Зеленый берег". В Большеречье расположены реликтовый лес, самобытный историко-культурный комплекс "Старина Сибирская", а также единственный в стране сельский зоопарк, поэтому маршрут должен дать импульс развитию туризма. Второе направление также может быть весьма востребовано жителями региона, поскольку свяжет мегаполис с загородными коттеджными и дачными массивами.

По данным областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства, стоимость проезда по Иртышу в зону садоводческих товариществ, в зависимости от расстояния, будет варьироваться от десяти до ста рублей. Время в пути (по течению реки и против) составит два с половиной и три часа соответственно.

За поездку до Большеречья придется заплатить 380 рублей. Путешествие займет шесть и семь с половиной часов соответственно. Автобус в данном направлении стоит на 38 руб-лей дороже, но шоссейный путь займет вдвое меньше времени: река, в отличие от прямой автодороги, на этом отрезке сильно петляет.

Чтобы понять, насколько будет востребован омичами речной трамвай, профильное министерство провело соответствующий опрос. Тем не менее места будущих причалов уже определены. Изобретать велосипед специалистам не пришлось: ранее пассажирские суда уже курсировали по данным маршрутам, причем довольно бойко.

Главная проблема отрасли - крайняя изношенность парка пассажирских судов. Теплоходы, которые есть у Иртышского пароходства, можно по пальцам пересчитать. Они были построены более четырех десятилетий назад и остаются на плаву только благодаря усилиям судовых инженеров-механиков. Власти заявили о готовности субсидировать пассажирские перевозки по воде.

Впрочем, главной статьей доходов речного транспорта должны стать грузоперевозки - как в северном, так и в южном направлениях. Эту тему поднимали в Омске полтора года назад участники Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

- Если сравнивать логистику сообщения между Омском и Павлодаром, то мы видим существенную разницу. Перевозка грузов водным транспортом обходится в 700 рублей за тонну, автомобильным - 1700 рублей, железнодорожным - 2600, - привел цифры губернатор Омской области Александр Бурков.

Началась реализация проекта "Зерновые ворота Сибири", который откроет дорогу экс-порту сельскохозяйственной продукции на рынки Казахстана, Средней Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Его частью станет строительство четырех линейных элеваторов - в Омске, Нововаршавке и Черлаке Омской области, а также в порту Сабетта в Ямало-Ненецкого автономном округе, - сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - Водный путь в среднем на треть дешевле других видов транспортировки зерна.

Между тем необходимо решить ряд проблем. Речь идет не только об обновлении флота универсальными судами типа "река-море", но и об углублении Иртыша. Река обмелела настолько, что баржи могут ходить по ней загруженными лишь на треть. Пропускная способность водных путей Обь-Иртышского бассейна оценивается в семнадцать миллионов тонн в год, однако этот потенциал используется далеко не полностью.

Между тем перевозить по Иртышу можно не только зерно, но и востребованные за рубежом продукты химии, машиностроения, стройматериалы, полезные ископаемые, лес. Возрождение судоходства поможет региону не только развивать международную торговлю, но и активно участвовать в реализации строительных проектов в Арктической зоне. И это - один из приоритетов не только экономики Сибири, но и всей страны. Северный морской путь - самая короткая и выгодная дорога из Азии в Европу и обратно.

Сейчас на федеральном уровне прорабатывается новый механизм поддержки внутренних водных путей с учетом предложений регионов. Общую концепцию Морской стратегии России до 2030 года министерство транспорта РФ планирует представить к июлю 2021-го.

Справка "РГ"

В состав пассажирского флота Иртышского пароходства входят теплоходы проекта 646 (1953-1956 годов выпуска), глиссирующий пассажирский теплоход типа "Заря", пассажирский теплоход для местных перевозок типа "ОМ" (1968 года выпуска), скоростные пассажирские суда на подводных крыльях типа "Восход", а также круизный теплоход туристического класса "Римский-Корсаков". Этот дизель-электроход был построен в Чехословакии в 1956 году. В настоящее время на вторичном рынке стоимость судна типа "Заря" в среднем составляет десять миллионов рублей, теплохода-отеля - от семидесяти миллионов.