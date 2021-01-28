В Омской области сняли цикл видеороликов о молодых сельских бизнесменах

Молодые омичи, выиграв грант в рамках проекта "Я выбираю малую родину!", сняли и опубликовали в соцсетях видеоролики о людях, которые решили возродить село.

- Идея созрела в пандемию. Кто-то поспешил покинуть регион в поиске места под солн-цем. А кто-то, напротив, сосредоточился на возрождении малой родины, и cвоими сюжетами мы решили рассказать именно о таких людях, - пояснила корреспонденту "РГ" председатель молодежного правительства Омской области Елизавета Михайленко. - Адреса кандидатов, которых оказалось не так уж и мало, подсказали в региональном минсельхозе. Обзвонив три десятка человек, мы выбрали первых персонажей и сделали сюжеты о предпринимателях 25-29 лет из шести сельских районов.

Съемки почти завершены, первые киноролики и интервью уже выставлены в соцсетях. В кадрах - пчеловоды, животноводы, птицеводы, которые, несмотря на молодость, за короткое время сумели справиться с проблемами и добиться успеха.

Обладатель гранта в три миллиона рублей для начинающих фермеров из деревни Яковлевки Горьковского района Дмитрий Мельниченко за считанные месяцы сумел в чистом поле построить молочную ферму.

- Я люблю сельскую жизнь, с детства мечтал о собственном деле, и вот, свершилось, - делится впечатлениями Дмитрий. - Конечно, приходится работать от рассвета до заката. Летом пасти коров в самое пекло. Заботиться о качественных кормах и здоровье животных. Заниматься земледелием. Но мне все это в радость. Готов сам без хлеба сидеть, лишь бы ферма росла и развивалась.

Такое трудолюбие уже дает свои плоды. Сейчас в хозяйстве Мельниченко, помимо 42 коров, есть и телята, и овцы, и лошади. Их всех он знает по именам. За первый год работы молодой предприниматель сумел по надоям занять второе место в районе. Но настроен стать первым.

Дмитрий говорит, что особых барьеров не видит - наоборот, власти ему помогают и деньгами, и советом. Сейчас в хозяйстве, помимо него, трудятся три человека.

- Но для развития нам позарез нужны зоотехник, бухгалтер, - признает Мельниченко. - А молодежь не рвется в село, хотя мы готовы помочь с жильем. Возможно, этот фильм поможет привлечь грамотных специалистов.

Еще один киногерой Дмитрий Паульс, кардинально поменяв род деятельности, сумел стать победителем регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России - 2020".

- Три года назад я делал ставку на свиноводство, но постигшая регион африканская чума свиней заставила резко сменить приориеты и переключиться на пернатых, - вспоминает Дмитрий. - Самым выгодным оказалось выращивание цыплят. Понятно, что эта ниша не была пуста. И, чтобы составить конrуренцию, мы решили организовать доставку суточного молодняка в ближайшие села. Попали в точку. Заработали репутацию. Теперь возим цыплят в другие районы, а недавно заключили договор на поставку птиц на Урал.

По словам молодого фермера, грант, который он выиграл на этапе стартапа, помог приобрести трактор. Хорошим подпорьем для развития хозяйства стали льготные кредиты под пять процентов годовых. Сейчас Дмитрий Паульс строит ферму для кур-несушек, разводит гусей, занимается организацией передвижного магазина. Фермер не только увлекся новым делом сам, но и "зажег" двух братьев. В сезон расширяет штат помощников за счет односельчан, которым исправно платит зарплату. А чтобы избежать птичьего гриппа, с самого начала учитывает все санитарные нормы и правила.

- Снять киноролики в рамках проекта "Я выбираю малую родину!" нам тоже помог грант в размере 150 тысяч рублей, - признает Елизавета Михайленко. - И мы хотим продолжить проект. Молодые предприниматели рассказывают не только о достижениях, но и о трудностях, способах решения проблем и господдержке. Это реальные примеры того, как можно с успехом развивать агробизнес. Надеемся, что их опыт послужит примером для других, привлечет внимание предпринимателей к омскому селу.

Кстати

В 2020 году по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы" омичи получили гранты на общую сумму 3,5 миллиона рублей. В числе стартапов - безглютеновая пекарня, фабрика функциональных продуктов питания, производство цветных изображений на керамограните, академия груминга, гостиница для животных, компания цифровой росписи стен, детская оптика, кабинет адаптивной физкультуры, клуб настольных игр и другие проекты. В 2021 году конкурс грантов будет продолжен.