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28.01.2021 07:52
Рубрика: Власть

Мультики - дело серьезное

В Сибири планируют создать анимационный кластер для производства контента и развития технологий
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 17(8368)
Киностудия "Союзмультфильм" и Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области заключили меморандум о создании в регионе анимационного кластера. Согласно документу, итогом совместной работы станет предприятие, действующее по принципу технопарка, которое привлечет в качестве резидентов не только производителей контента.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь компании "Союзмультфильм" Марина Малыгина, подобная практика уже отработана в столице. Там студия предоставляет относительно небольшим партнерам, прошедшим конкурс, помещения, оборудование, возможности площадки motion capture и другие возможности.

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- Это могут быть не только малые анимационные студии, но и, например, дизайн-бюро, разработчики компьютерных игр и так далее. То есть представители смежных индустрий, - поясняет Марина Малыгина. - Будучи резидентами технопарка, они получают доступ к широкому выбору площадей, от переговорных комнат до собственно студийных помещений, а также к производственным технологическим ресурсам. Это работает на обоюдное развитие, на базе студии формируется особое креативное пространство.

В качестве совместного продукта "Созмультфильма" и game-разработчиков представитель московской студии привела популярный мультсериал "Тайны медовой долины". Он создается по технологии 3D-анимации с использованием игрового движка. Новосибирский же кластер, учитывая возможности научного центра, кроме производства собственно мультипликационного контента - от рекламных продуктов до полнометражных фильмов, - может стать базой для развития студийных технологий.

Помимо прочего, речь идет о возможностях профильного образования на базе одного из новосибирских вузов, что обеспечит дополнительный кадровый задел уже в ближайшем будущем. Представители региона должны определить, какое учебное заведение сможет стать участником проекта. Но для начала представители АИР побывают в столичном технопарке киностудии "Союзмультфильм" для изучения успешных наработок. Визит намечен на февраль этого года.

- Нам предстоит большая предпроектная работа. Мы будем проводить анализ, какие направления можно включить в проект и какие государственные, общественные и бизнес-структуры могли бы стать его участниками, - подчеркивает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

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По словам Марины Малыгиной, "Союзмультфильм" развивает проекты анимационных кластеров уже в нескольких регионах, и везде они создаются на базе вузов. На сегодняшний день это Хабаровский край, Республика Башкортостан, Калининградская область. А осенью прошлого года был открыт технопарк в Ростовской области, где якорным вузом стал Донской технологический университет.

По данным Центра кластерного развития Новосибирской области, сейчас в регионе действует пять кластеров - "Сибирский наукополис", биофармацевтический, Первый зерновой, "Цифровая энергетика" и информационных и биофармацевтических технологий. Еще шесть находится в стадии формирования - это "Системы накопления энергии", информационных технологий, инновационный кластер биотехнологий и биомедицины, медико-технологический, сельхозмашиностроения и Сибирский металлурго-машиностроительный кластер аддитивных цифровых технологий и производств.

Прямая речь

Борис Машковцев, директор "Союзмультфильма":

- С каждым годом креативные индустрии занимают все больший процент в структуре доходов многих развитых стран, растет запрос на видеоконтент, который становится основным средством коммуникации в современном мире. При этом развитие именно анимационной индустрии имеет потенциал сразу по нескольким направлениям, помимо контентного производства, - например, в образовании и научно-технологических разработках. Объединение талантливых людей из технологической сферы, которой славится Новосибирская область, а также работников творческих направлений может предложить множество уникальных проектов.

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