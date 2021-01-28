В Сибири создали сверхмалую антенну для сетей 5G

Томские ученые совместно с коллегами из Японии разработали сверхмалую антенну для сетей нового поколения 5G.

Обычно антенны для сетей пятого поколения мобильной связи делают конической формы длиной 5-20 мм с использованием дополнительных электронных компонентов. Ученые Томского политеха предложили использовать кубическую частицу из простого диэлектрического материала, например, тефлона.

Устройство отличается простотой в изготовлении и примерно в пять раз меньше аналогов. Его размер составляет всего около 1 мм для частоты 300 гигагерц. При этом никаких других дополнительных элементов для передачи сигнала не требуется.

- Чем меньше размер антенны, тем с большими частотами она может работать, а значит, передавать сигнал на большей скорости, - сообщает профессор отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин. - Именно поэтому есть потребность в уменьшении размера антенн для сетей нового поколения.

Два прототипа антенны из тефлона уже прошли испытания в Японии под руководством профессора Синтаро Хисатаке на базе Университета Гифу. Устройства были протестированы на прием и передачу радиоволн. Эксперименты показали, что сверхмалые антенны эффективно принимали и передавали сигнал со скоростью 17,5 Гбит в секунду на частоте в 300 гигагерц.

Ученые планируют продолжить поиск новых материалов для антенн нового поколения.