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28.01.2021 09:30
Рубрика: Общество

В Сибири создали сверхмалую антенну для сетей 5G

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские ученые совместно с коллегами из Японии разработали сверхмалую антенну для сетей нового поколения 5G.

Фото: iStock
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Обычно антенны для сетей пятого поколения мобильной связи делают конической формы длиной 5-20 мм с использованием дополнительных электронных компонентов. Ученые Томского политеха предложили использовать кубическую частицу из простого диэлектрического материала, например, тефлона.

Устройство отличается простотой в изготовлении и примерно в пять раз меньше аналогов. Его размер составляет всего около 1 мм для частоты 300 гигагерц. При этом никаких других дополнительных элементов для передачи сигнала не требуется.

- Чем меньше размер антенны, тем с большими частотами она может работать, а значит, передавать сигнал на большей скорости, - сообщает профессор отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин. - Именно поэтому есть потребность в уменьшении размера антенн для сетей нового поколения.

Два прототипа антенны из тефлона уже прошли испытания в Японии под руководством профессора Синтаро Хисатаке на базе Университета Гифу. Устройства были протестированы на прием и передачу радиоволн. Эксперименты показали, что сверхмалые антенны эффективно принимали и передавали сигнал со скоростью 17,5 Гбит в секунду на частоте в 300 гигагерц.

Ученые планируют продолжить поиск новых материалов для антенн нового поколения.

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