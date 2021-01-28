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28.01.2021 14:18
Рубрика: Власть

В Заксобрании Новосибирской области одобрили отчет губернатора за 2020 год

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Законодательном собрании Новосибирской области, на очередной сессии, подвели итоги работы регионального правительства в 2020 году. Как считает председатель регионального парламента Андрей Шимкив, 2020-й стал годом совместной с правительством области работы.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

- Основной фон 2020 года - конечно, пандемия, - отметил спикер. - Потребовалось оперативно принимать изменения в региональном бюджете, быстро реагировать на внешние вызовы. Нам это удавалось.

Главными, по мнению Андрея Шимкива, стали решения, связанные с оказанием помощи сотрудникам медицинских учреждений, жителям области, предпринимателям.

При этом, особо отметил председатель заксобрания, власти Новосибирской области не забывали о перспективах - о том, как будет дальше развиваться регион после пандемии коронавируса.

Еще в прошлом созыве депутаты совместно со всеми министрами, членами правительства региона отработали эффективную систему исполнения наказов избирателей. Эта практика будет продолжена депутатами седьмого созыва.

- Это такая дорожная карта на следующие пять лет. Это не значит, что за год будет все сделано. Но все решения уже согласованы: каждый депутат может спокойно разговаривать со своими избирателями, что их пожелания не останутся без внимания, - подчеркнул Андрей Шимкив.

С отчетом о результатах деятельности правительства Новосибирской области в прошедшем году на сессии выступил губернатор Андрей Травников.

Фото: Татьяна Кравченко
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Глава региона особо отметил работу сферы здравоохранения. Правительство региона дополнило известные поручения президента страны по доплатам медикам региональными решениями, и уже с апреля каждый работник "красной зоны" и ковидной бригады получал выплаты с учетом всех переработок времени.

Правительство региона оперативно приняло меры по обеспечению социальной защиты и благополучия новосибирских семей, сохранению занятости населения и устойчивости экономики.

Для поддержки бизнеса был разработан региональный план первоочередных мер - перенесены сроки уплаты налогов, введена отсрочка арендных платежей, приостановлены проверки, расширены программы институтов поддержки МСП. Общий объем оказанной господдержки предприятиям составил 26 миллиардов рублей - ее получили более 45 тысяч налогоплательщиков из 50 отраслей и 12 сфер деятельности.

Несмотря на сложные погодные условия, предприятия АПК завершили год с индексом 100,5 процента, объем валовой продукции сельского хозяйства составил почти 95 миллиардов рублей.

Еще один итог 2020 года - объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области соответствует рекордному уровню 2019 года.

В регионе выполнены все мероприятия, запланированные нацпроектами. На это направлено 33,6 миллиарда рублей - на 20 процентов больше, чем в 2019 году.

- Мы не остановились в реализации нашей стратегии, не заморозили ни одной знаковой стройки, не потеряли ни одного крупного инвестора, - подчеркнул Андрей Травников.

В регионе продолжается реализация программы по развитию Новосибирского научного центра - знакового для области проекта "Академгородок 2.0". В прошлом году стартовала комплексная программа развития сельских территорий - по сути, 13-й нацпроект. Им охвачены 22 муниципальных района. Общий объем финансирования программы превысил 1,4 миллиарда рублей.

Губернатор региона и спикер заксобрания выразили благодарность всем руководителям предприятий, коллективам - всем людям, кто в непростой ситуации продолжал работать.

- Конечно, спасибо врачам, им довелось трудиться в сложнейших условиях, они делали все от них зависящее, - сказал Андрей Шимкив.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Законодательное собрание Новосибирской области

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