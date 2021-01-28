Видео: Красноярец устроил теплицу для конопли в съемной квартире

Полиция задержала 29-летнего красноярца, который устроил теплицу для выращивания конопли в арендованной им квартире.

Как рассказали в МВД по Красноярскому краю, наркодилер для производства зелья оборудовал теплицу со встроенным кондиционером и вентиляцией для поддержания соответствующей температуры, а также нагревательными лампами.

- Из запрещенной травы он изготавливал марихуану для продажи. В квартире нашелся пакет с этим зельем, а также оборудование для выращивания растений, химические удобрения, семена, упаковочные материалы и шесть горшков с коноплей, - добавили в полиции.

Сейчас возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Подозреваемый взят под стражу.