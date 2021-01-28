Еще недавно жители небольшого кузбасского города Полысаево смотреть кино ездили в соседние Ленинск-Кузнецкий и Белово. Правда, желающих трястись ради фильмов в автобусах, да еще в морозы, находилось немного. Теперь мучения киноманов закончились - благодаря нацпроекту "Культура" в городе перед Новым годом впервые за 20 лет открылся новый кинозал с самым современным оборудованием. Увидеть премьеры на больших экранах с хорошей картинкой и звуком смогут и жители других регионов.

Современный кинотеатр "Май" с системой 3D и звуком Dolby 7.1 открылся в Шуе перед Новым годом. Фото: Кинотеатр "Май"

На премьеру драмы Алексея Нужного "Огонь" с Константином Хабенским в главной роли полысаевцы билеты бронировали заранее. Впрочем, как и на фильм-сказку "Последний богатырь". Правда, кинозал не мог принять всех желающих с учетом ограничений по коронавирусу. Но это киноманов не расстроило. Главное - в 26-тысячном городе появился современный кинозал с электронной продажей билетов и современным оборудованием. Один скручивающийся экран с серебряным покрытием для просмотра фильмов в 3D чего стоит. В Кузбассе таких больше нет.

- Полотно изготовлено во Франции, а технология его скручивания одним нажатием кнопки - отечественная, ее предложила одна из фирм, когда проект еще только обсуждался, - рассказывает "РГ" директор Дома культуры "Полысаевец" Наталья Терентьева. - И экран размещаем перед сценой, а не в глубине, после сеанса его можно очень быстро убрать, чтобы провести другие мероприятия.

Только за новогодние каникулы в ДК провели 53 киносеанса более чем для 1,3 тысячи зрителей. И впереди новые премьеры.

Современный кинотеатр "Май" с системой 3D и звуком Dolby 7.1 открылся и в Шуе. Город в Ивановской области с населением около 60 тысяч человек получил два зрительных зала по 45 мест с удобными креслами, качественными экранами и проекторами третьего поколения.

Здесь можно смотреть фильмы во всех доступных сегодня форматах, включая новаторскую технологию реалистичного изображения HFR. Кинотеатр оборудовали благодаря поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта "Культура". Федеральный бюджет выделил восемь миллионов рублей при условии, что показы будут идти регулярно, а не менее половины киносеансов отдадут отечественным лентам. Купить билеты можно как в кассе, так и через сайт или специальное мобильное приложение.

Только за новогодние каникулы в ДК провели 53 киносеанса более чем для 1,3 тысячи зрителей. И впереди новые премьеры

В городе есть еще один кинотеатр, в другом районе, но в нем только один зал. Цены, за отсутствием конкуренции, были выше, чем в областном центре. Теперь благодаря конкуренции зрители выиграют по всем параметрам: билеты можно купить подешевле, репертуар серьезно расширился, сеансов стало больше.

- Новогодние выходные - "киношная" пора, поэтому спрос был велик, - рассказал директор "Мая" Александр Кравцов. - К сожалению, из-за "ковидных" ограничений мы не могли использовать залы на полную мощность. Сейчас праздники кончились, но люди в кино ходят даже в будни.