Гендиректор "Россети Северный Кавказ" встретился с сотрудниками североосетинского филиала

Генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов сегодня во Владикавказе встретился с представителями коллектива североосетинского филиала энергокомпании. Открытый диалог с сотрудниками был посвящен повышению взаимодействия сторон социального партнерства.

Договоренность о проведении встречи гендиректора компании с коллективом филиала "Севкавказэнерго" была достигнута в ходе совещания, состоявшегося с председателем профкома регионального подразделения Викторией Дулаевой в декабре прошлого года в Пятигорске. Рассматривая вопросы текущей деятельности филиала, Виталий Иванов отметил неравнодушное отношение работников к повышению производственных показателей и ответственность к исполнению своих обязанностей.

"Для конструктивного решения первоочередных производственных задач, обозначенных перед коллективом филиала, наравне с позицией работодателя важно мнение каждого из вас. Я ценю ваше неравнодушие к судьбе родного филиала. Особенно признателен за то, что в непростой период борьбы против распространения коронавирусной инфекции вы относитесь с повышенной ответственностью к своей работе. Признателен каждому специалисту компании, ответственно исполняющему свой профессиональный долг", - подчеркнул Виталий Иванов.

Представители коллектива адресовали руководителю компании актуальные вопросы и на каждый получили компетентный ответ. Детально обсуждены совместные механизмы дальнейшего развития системы поощрения и мотивации сотрудников для повышения качества и производительности труда. Обозначены критерии, которые необходимо для этого выполнять и работникам, и региональному работодателю.

От лица всех сотрудников "Севкавказэнерго" участники встречи выразили Виталию Иванову благодарность за персональное внимание, которое он уделяет вопросам развития территориальных подразделений, за эффективные действия, направленные на стабилизацию ситуации в отрасли, за качественное и своевременное исполнение работодателем норм коллективного договора в отношении работников.

Коллективное мероприятие с участием гендиректора Виталия Иванова и представителей республиканского филиала прошло с соблюдением всех требований эпидемиологической обстановки.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"