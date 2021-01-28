В РФ из Франции экстрадирован подозреваемый в мошенничестве с маткапиталом

В Россию из Франции экстрадирован россиянин, которого подозревают в мошенничестве с материнскими капиталами на сумму более 26 миллионов рублей. Об этом в четверг сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

По версии следствия, еще с января по июль 2012 года подозреваемый в городе Моздоке Северной Осетии в составе организованной преступной группы похитил средства, которые были выделены на поддержку семей с детьми. Деньги поступили на счет кредитно-потребительского кооператива "Успех" управления пенсионного фонда России по Моздокскому району и были направленны на погашение фиктивных долгов по кредитам 72 обладателей сертификатов материнского капитала.

"В результате федеральному бюджету Российской Федерации причинен особо крупный ущерб на общую сумму свыше 26 миллионов рублей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также подозреваемый с января по апрель 2012 года по той же схеме пытался обналичить выплаты по четырем сертификатам на на 1,4 миллиона рублей. Когда на мошенническую схему обратили внимание правоохранители, мужчина скрылся. Сначала его объявили в федеральный, а потом и в международный розыск.

"В июле 2019 года его задержали во Франции, после чего Генпрокуратура России обратилась к зарубежным коллегам с запросом об экстрадиции", - сообщили в надзорном ведомстве.

В октябре 2019 года российский запрос удовлетворили французские власти, однако подозреваемый обжаловал это решение. Поэтому экстрадицию отсрочили, и только сейчас его доставили в Россию.