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28.01.2021 22:00
Рубрика: Власть

Мишустин посетит Петрозаводск 29 января

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 29 января, совершит рабочую поездку в Карелию.

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Как сообщили в правительстве, глава кабмина планирует посетить Соломенский лесозавод и осмотреть больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска. Также на площадке центра "Мой бизнес" запланирована встреча с представителями малого и среднего бизнеса.

В поездке премьера будут сопровождать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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