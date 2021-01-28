Мишустин посетит Петрозаводск 29 января

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 29 января, совершит рабочую поездку в Карелию.

Как сообщили в правительстве, глава кабмина планирует посетить Соломенский лесозавод и осмотреть больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска. Также на площадке центра "Мой бизнес" запланирована встреча с представителями малого и среднего бизнеса.

В поездке премьера будут сопровождать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко.