Названы развлечения, которые меньше всего подорожали в Петербурге

Развлечения в Петербурге за минувший год подорожали на 4,5 процента. Заметнее всего изменились цены на билеты в музеи, а вот в ресторанах позиции в меню остались практически на том же уровне. К такому выводу пришли в Северо-Западному ГУ Банка России при составлении индекса досуга и развлечений.

В частности, билеты в музеи выросли в среднем на 10 процентов, в театрах рост цен составил 4,7 процента. Книги подорожали на 5,7 процента. А вот поход в ресторан стал дороже на 2 процента.

Низкий рост цен в сегменте общественного питания можно объяснить ограничениями, введенными из-за пандемии, а также снижением турпотока. Конкуренция за посетителей резко возросла и рестораторы старались не допускать роста цен, чтобы сохранить клиентов.

К слову, услуги такси за год подорожали на 2,3 процента.

В целом же инфляция в Петербурге за год составила 4,7 процента, что на 0,2 процента ниже, чем в целом по стране.

К слову, на билеты в театр среднестатистический петербуржец тратит 0,6 процента своего бюджета, на ужин в ресторане - 0,2 процента, а на поездки в такси - 0,1 процента.