Два юных героя из города Новодвинска - 16-летний гимназист Артем Попов и 17-летний ученик школы N 2 Матвей Власов - получили медали МЧС России "За спасение погибающих на водах". Прошлым летом они вытащили из воды подростка, который тонул на виду у всего пляжа.

На церемонии награждения Артем Попов (слева), как и положено, был в защитной маске. Фото: Иван Малыгин

Июльским днем множество северян нежились на пляже у санатория на озере Смердье. Компания подростков играла в мяч на берегу, и кто-то забросил его в воду. Один из мальчиков отправился за ним, но плавал он плохо и вскоре стал тонуть. Звал на помощь, однако многочисленные отдыхающие не обращали внимания. К счастью, поблизости оказались Артем Попов, Матвей Власов и их друг, воспитанник кадетского корпуса Илья Бугрин. Они быстро оценили ситуацию, бросились в воду и вытащили мальчика.

Взрослые оказали ему первую помощь и вызвали врачей. Позже свидетели поступка обратились в МЧС с ходатайством о награждении спасателей. По поручению главы МЧС России медали ребятам вручил губернатор Александр Цыбульский.