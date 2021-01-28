28 января стало известно о возбуждении еще нескольких уголовных дел, ставших отголосками проведенных 23 января в Москве и некоторых российских городах незаконных акций. 24 из них расследует Следственный комитет РФ, около 10 - дознаватели и следователи МВД. В СКР основная масса дел - о применении насилия в отношении представителей власти (сотрудников Росгвардии и полиции). Некоторые из них пока возбуждены в отношении неустановленных лиц, но с каждым днем таких дел становится меньше, а дел, в которых фигурирует конкретное лицо, - больше.

К примеру, в четверг в Псковской области был задержан 20-летний Сайд-Мухаммад Джумаев. Молодой человек "прославился" излишне агрессивным поведением в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади. Он в одиночку кинулся на сотрудников ОМОНа и Росгвардии, нанося тем хаотично серию ударов. Когда же правоохранители попытались задержать буяна, за него вступилась толпа - его волоком затащили в плотные ряды людей, после чего он скрылся. Но, как видим, ненадолго.

Оперативно была установлена личность нападавшего на правоохранителей. Ему заочно было предъявлено обвинение, и молодого человека объявили в федеральный розыск. Буквально на следующий день оперативники угрозыска установили местонахождение обвиняемого. Он на такси доехал до Псковской области, откуда через лес пешком намеревался сбежать в Латвию.

20-летний молодой человек задержан за призыв бросать коктейли Молотова в сотрудников полиции и Росгвардии. Фото: vesti.ru

"Молодой человек 2000 года рождения допрашивается в качестве обвиняемого. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в четверг в столичном главке СКР.

20-летний молодой человек в телеграм-канале призывал участников незаконных акций бить витрины и машины, бросать взрывчатку, оказывать сопротивление правоохранителям

Днем ранее перестал быть "неустановленным лицом" известный в соцсети TikTok 18-летний видеоблогер Константин Лакеев. Он был задержан за участие в нашумевшем инциденте прошлой субботы - нападении толпы на служебный автомобиль.

Тогда возле цирка на Цветном бульваре участники незаконной акции сначала забросали снегом, а затем побили ногами иномарку со спецсигналом.

Водитель машины пострадал - осколок выбитого стекла попал ему в глаз.

Лакеев может оказаться не единственным задержанным видеоблогером. Фото: vesti.ru

ТикТок высокого напряжения

Видеоблогер Лакеев, у которого, к слову, 810 тысяч подписчиков в TikTok, после задержания сразу раскаялся в содеянном и стал просить прощения. В привычном для него формате - на видео.

Только снимали его теперь не друзья, а следователи.

"Прошу прощения у всех, кто с этим связан, - у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится", - сказал Лакеев в видеоролике, опубликованном СКР.

Любопытно, и как задерживали Лакеева. Правоохранители нагрянули в так называемый дом тиктокеров - аналог скандальной телепередачи "Дом-2", только трансляция ведется в интернет. В огромном арендованном коттедже проживают сразу около десятка популярных тиктокеров, которые каждый день снимают ролики для своих соцсетей.

Днем ранее перестал быть "неустановленным лицом" известный в соцсети TikTok 18-летний видеоблогер Константин Лакеев

Правоохранители не исключают, что найдут еще подозреваемых среди заскучавших в таких домах тиктокеров. Ведь ранее именно через эту соцсеть в основном заманивали на незаконные акции молодежь.

В такие коттеджи селят тиктокеров. Но иногда они оттуда выходят, к примеру, для участия в незаконных акциях. Фото: vesti.ru

Подросткам давали опасные советы

При этом 18-летний видеоблогер Лакеев оказался еще и не самым молодым фигурантом уголовных дел по итогам несанкционированных акций. "Российской газете" удалось обнаружить в списках подозреваемых двоих несовершеннолетних.

Так, в Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами". Согласно материалам этого дела, 17-летний местный житель Максим С. в соцсети "ВКонтакте" заранее опубликовал призыв ко всем выйти на незаконную акцию. При этом подросток еще давал советы, как избежать задержаний и идентификации личности.

Вот выдержки из его постов в соцсети: "Найдите или купите вещь, которая будет закрывать лицо, это может быть медицинская маска, но высоко натянутая, балаклава или высоко поднятый воротник".

"Чтобы не замерзнуть, не стойте как овощи, двигайтесь, постоянно кричите что-то… Если под рукой будет что можно кинуть или чем можно обороняться - берите. И помните, что мирными протестами ничего не изменить".

Подростку грозит ограничение свободы на срок до двух лет либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Дома у фигуранта проведен обыск, изъят мобильный телефон и компьютер. Назначены необходимые экспертизы. Идет поиск возможных соучастников преступления.

В огромном арендованном коттедже проживает сразу с десяток популярных тиктокеров, которые каждый день снимают ролики для своих соцсетей

Нелестной записью подправил свою биографию и еще один 17-летний юноша. Это выдержка из материалов уголовного дела, возбужденного ОМВД по Вологде: "Несовершеннолетний Максим Ч. в группе с неустановленным лицом, используя баллончик с краской, нанес надписи оскорбительного и непристойного характера на стены здания правительства области, тем самым осквернив его". Дело расследуется по статье "Вандализм".

"Мирная прогулка" - от непристойностей до нападений

В Краснодаре один из участников незаконной акции залез на памятник и оголил зад. Фото: Министерство внутренних дел РФ

Еще одно "непристойное" дело расследуется в Краснодаре. Там во время несанкционированной акции один из участников забрался на памятник "Кубанскому казачеству". Этого для привлечения внимания ему показалось мало, и он стянул с себя штаны. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина "частично снял с себя нижнее белье". Более того, "момент славы" подозреваемый решил транслировать в прямом эфире в соцсеть "Инстаграм". В отношении молодого человека расследуется дело по статье о хулиганстве.

Среди уже задержанных и 36-летний Тимур Салихов. Он ударил несколько раз росгвардейца на Страстном бульваре. Его задержали в среду и уже отправили в СИЗО на 2 месяца. Еще до ареста задержанный успел заявить, что очень раскаивается в содеянном и сожалеет. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге расследуется поразившее всех своей дерзостью уголовное дело в отношении мужчины, избившего 23 января двоих сотрудников ДПС. 37-летний уроженец Архангельской области Николай Девятый нанес одному из сотрудников неожиданный удар прямо посреди дороги, повалив его на асфальт. Сотрудник получил сотрясение головного мозга и разрыв губы. Погнавшемуся за драчуном коллеге дэпээсника тоже досталось - у него сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Девятому удалось сбежать, но ненадолго. На следующий день его уже задержали.

Этот удар сотруднику ДПС закончился сотрясением мозга и разрывом губы. Фото: Следственный комитет РФ

Выяснилось, что мужчина прошел за ограждения у "Манежа" на Исаакиевской площади. И ему не понравилось, что полицейский сделал ему замечание.

37-летний Николай Девятый сожалеет, что избил в Питере сотрудника ДПС. Фото: Следственный комитет РФ

Всех подстрекателей вычислят

Еще одно резонансное дело удалось оперативно раскрыть в Новосибирске. Там 20-летний молодой человек в телеграм-канале призывал участников незаконных акций к массовым беспорядкам, погромам и поджогам. Более того, по его замыслу участники акций должны были бить витрины и машины, бросать взрывчатку, оказывать сопротивление правоохранителям. Подозреваемый был задержан 23 января. Уже дал признательные показания.

Стоит добавить, что по итогам 23 января возбуждено немало дел о распылении перцовых баллончиков в глаза полицейским или омоновцам. Тут хочется сказать, кто пойдет на мирный митинг, положив в карман, сумку или рюкзак газовый баллончик? Явно у таких людей изначально были далеко не мирные намерения. Для следователей и оперативников сейчас дело чести найти всех таких участников незаконных акций.

Сразу несколько расследуемых дел касаются распыления в глаза правоохранителям перцовых баллончиков. Фото: Следственный комитет РФ

В настоящее время в производстве СК и МВД еще ведутся несколько доследственных проверок. Так что число дел по итогам незаконных акций явно подрастет. Как вырастет и число фигурантов. В настоящее время следователи и оперативники скрупулезно отсматривают видео, на которых запечатлены правонарушения и преступления. Многие из этих видеороликов, кстати, сняли сами участники незаконных акций и затем выложили их в интернет.

В частности, сразу в нескольких городах (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Ижевск) полицейскими возбуждены дела о перекрытии проезжей части. Понятно, что всех вышедших на дороги задерживать не станут, поэтому дознаватели и следователи выясняют, кто именно был инициатором таких правонарушений. Примечательно, что некоторые из них не кричали об этом на улице, а подбивали выйти людей на проезжую часть через соцсети. То есть сами могли в это время находиться дома. Но это не освободит их от уголовной ответственности, отыскать по IP-адресам таких провокаторов не составит труда.

Ближе к вечеру четверга столичный главк СКР сообщил о возбуждении еще двух новых дел по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Одним из фигурантов оказалась дама. 23 января она, по версии следствия, участвуя в незаконной акции на Пушкинской площади, "нанесла сотруднику полиции несколько ударов в область туловища". Отмечается, что сотрудник был "при исполнении". В ходе допроса 35-летняя подозреваемая полностью признала свою вину.

Преступления зафиксированы на множестве видеозаписей, теперь стоит отыскать всех лиц, их совершивших. Фото: Следственный комитет РФ

Инфекция в толпе

Свои данные по административным делам опубликовала столичная полиция. "Органами внутренних дел к административной ответственности на данный момент привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста", - сообщили в московском главке МВД.

Кроме того, отмечается в сообщении, сотрудниками полиции были получены данные о том, что среди участников несанкционированной акции находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом COVID-19. В этой связи следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве проводится предварительное расследование.

Здесь трудно не вспомнить женщин-полицейских, которые раздавали всем желающим на Пушкинской площади медицинские маски. И как некоторые участники незаконных акций нелестно отзывались о таком шаге. На одной из опубликованных видеозаписей хорошо слышно, как какая-то женщина в грубой форме призывает всех прохожих не брать у полицейских маски.

Прокуратура

В предстоящее воскресенье некоторые особо горячие головы призывают повторить то, что произошло 23 января. В связи с этим свои предостережения в четверг выпустили прокуратура и полиция Москвы.

При этом прокуроры обратились не только к гражданам, но и к владельцам соцсетей.

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, во время мониторинга были выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках и несогласованных акциях. В итоге шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий. Кроме того, предостережения прокуратуры получили пять российских и иностранных интернет-компаний, распространяющих подобную информацию.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - заявили в ГУ МВД по Москве.

Московская полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Следствие

В четверг в отношении одного из ближайших соратников блогера Алексея Навального Леонида Волкова было возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования дела по факту вовлечения через интернет подростков "в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни" были обнаружены новые видеозаписи. На них руководитель сети региональных "штабов Навального" обращается к несовершеннолетним, призывая их к участию в незаконных акциях.

Дело расследуется Главным следственным управлением СК России по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ "Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") несовершеннолетних к совершению противоправных действий".

По версии следствия, Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение акций в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. "Несмотря на это, 21 января 2021 года он разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах в Москве и в других городах России.

Ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил в свободном доступе на своих пользовательских страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, "Instagram, - говорится в сообщении СК России.

В рамках расследуемого дела, по словам Петренко, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств виновности Волкова в совершении указанного преступления. Кроме того, следственные органы продолжают работу по установлению других лиц, опубликовавших призывы к несовершеннолетним.