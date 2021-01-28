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28.01.2021 11:04
Рубрика: Происшествия

В Архангельске женщина получила сильные ожоги при пожаре на заправке

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске в ночь на 28 января произошел пожар на автогазозаправочной станции на улице Мостостроителей. 49-летняя женщина-оператор получила сильные ожоги 45 процентов поверхности тела.

Фото: https://vk.com/podslushanozkm
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Как сообщила региональная диспетчерская служба, в первом часу ночи о пожаре сообщил работник АЗС, которая находится рядом. К прибытию огнеборцев на станции вовсю горели газовая колонка, запорная арматура и металлическая будка оператора.

Рядом за забором находилась многотонная цистерна со сжиженным газом, запорная арматура на ней также загорелась. Как отмечают спасатели, была реальная угроза взрыва. Поэтому огнеборцы направили все усилия на то, чтобы потушить большую емкость с горючим.

Подачу газа перекрыли. Когда пожар был потушен, специалисты обследовали территорию с помощью газоанализатора, и обнаружили, что пропан все еще выходит наружу. Сотрудники газовой службы приняли решение перекачать топливо из пострадавшей цистерны в другую.

В момент возгорания в будке на станции находилась оператор. Она рассказала спасателям, что произошла вспышка, раздался удар, и она едва успела выбежать на улицу в горящей одежде. Оператор соседней станции помогла ей выбраться на дорогу. Там они остановили машину, и пострадавшую с сильными ожогами доставили больницу. Сейчас женщина в реанимации.

Причины ЧП устанавливают следователи СК. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, уточнили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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