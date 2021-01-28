В Карелии сняли ограничения для жителей старше 65 лет

В Карелии сняли ряд связанных с распространением коронавируса ограничений, касающиеся жителей, старше 65 лет.

Теперь пожилым гражданам разрешается посещать магазины непродовольственных товаров, бани, парикмахерские, спортивные залы и клубы в любое время, сообщает пресс-служба правительства республики.

В плане торговли осталось только одно ограничение: в магазинах где продаются не только продукты, но и бытовая химия, людям старше 65 лет можно делать покупки с 10 до 13 часов. При этом остальных покупателей в данный промежуток времени торговые точки обслуживать не будут.

Сняты ограничения и со студентов техникумов и колледжей. С 1 февраля они смогут продолжить обучение в штатном режиме. С этого времени к привычному графику вернутся и организации дополнительного образования.

Кроме того, до полуночи продлевается работа предприятий общественного питания. Убираются ограничения по числу зрителей филармонии и театров: их увеличили до половины от наполняемости залов.