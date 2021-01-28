На Кубани объявили об ослаблении ряда ограничений по коронавирусу

В четверг на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу обсуждается эпидемиологическая обстановка в крае и послабления режима повышенной готовности, по-прежнему действующего на Кубани.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев, благодаря тому, что в регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, был рассмотрен ряд возможных послаблений.

Как заявил глава края, вместе с коллегами и руководителем Роспотребнадзора по региону Марией Потемкиной принято решение: возобновить на Кубани конгрессно-выставочную деятельность.

Кроме того, заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах решено увеличить с 15 до 30 процентов. При этом, как подчеркнул губернатор, с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции.

Заседание оперштаба в данный момент продолжается. На нем также планируется подвести предварительные итоги проведения вакцинации на территории Краснодарского края.