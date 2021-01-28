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28.01.2021 14:10
Рубрика: Власть

На Кубани объявили об ослаблении ряда ограничений по коронавирусу

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В четверг на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу обсуждается эпидемиологическая обстановка в крае и послабления режима повышенной готовности, по-прежнему действующего на Кубани.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев, благодаря тому, что в регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, был рассмотрен ряд возможных послаблений.

Как заявил глава края, вместе с коллегами и руководителем Роспотребнадзора по региону Марией Потемкиной принято решение: возобновить на Кубани конгрессно-выставочную деятельность.

Кроме того, заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах решено увеличить с 15 до 30 процентов. При этом, как подчеркнул губернатор, с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции.

Заседание оперштаба в данный момент продолжается. На нем также планируется подвести предварительные итоги проведения вакцинации на территории Краснодарского края.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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