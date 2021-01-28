На Кубани расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" выполнили электронные пуски с неподготовленных позиций.

В ходе маневров ракетчики сначала отработали задачи по развертыванию комплексов. Затем "Искандеры" были замаскированы, в них были перегружены ракеты.

После чего военнослужащие провели электронные пуски и оперативно вывели технику из-под ответного удара условного противника.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, после завершения маневров ракетчики вернулись в пункт постоянного дислоцирования.

Комплекс "Искандер-М" на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону. Пусковая установка комплекса, на борту которой находится две ракеты, способна с высокой точностью поразить заданную цель.

Уникальность ракеты "Искандера" заключается в непредсказуемой траектории полета.

Находясь в движении, ракета выполняет хаотичные маневры, которые не могут просчитать и перехватить системы противовоздушной обороны.

Сейчас ведутся работы по модернизации комплекса для повышения его боевых характеристик.