Рейс Сочи-Москва задержали из-за отказа пассажира надеть маску

В Сочи мужчину не допустили к полету из-за его отказа надеть медицинскую маску. Инцидент произошел после того, как все пассажиры уже прошли контроль и оказались на борту самолета, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Бортпроводницы предложили пассажирам надеть маски в рамках соблюдения соответствующего режима, однако один из летевших отказался это сделать и начал спорить с экипажем.

В итоге на борт пригласили транспортную полицию и службу авиационной безопасности аэропорта. Мужчину отстранили от полета, а еще один пассажир, отправлявшийся вместе с ним, отказался лететь самостоятельно, оставшись с приятелем.

В итоге рейс по маршруту Сочи - Москва (Шереметьево) отправили без этих пассажиров, с задержкой.

По словам представителей аэропорта Сочи, это не первый подобный случай и после введения масочного режима на курорте уже несколько раз пассажиров снимали с рейсов из-за невыполнения требований экипажа.