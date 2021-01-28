Студенты Волгоградской области с 1 февраля вернутся к очному обучению

Новости

Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V" 16:15
В Челябинске возбудили дело о взрыве в подземном переходе 16:15
Борисов: Доля российских товаров в госзакупках выросла до 57% в 2020 году 16:08
Собянин объявил о полном запуске "Электронного дома" 15:57
Появился первый кадр Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы 15:55
Способный отличать COVID-19 от вируса с мутациями тест разработали в РФ 15:53
Путин: Правила для бизнеса должны быть понятны и прозрачны для инвесторов 15:50
Котяков: До конца года число безработных сократится на миллион 15:46
Путин назначил Алексея Лабецкого послом России в Бразилии 15:39
Названы развлечения, которые меньше всего подорожали в Петербурге 15:37
Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео 15:35
Названа стоимость самой дорогой комнаты в Москве 15:29
В Москве введен "желтый" уровень погодной опасности 15:17
Национальный павильон Беларуси возведен на Всемирной выставке ЭКСПО 14:53
За сохранение памяти о Холокосте глава ФАДН получил премию "Хранитель" 14:45
В Канаде миллионер и его русская жена обманом получили вакцину от COVID-19 14:43
МИД Украины запретил российскому актеру Тиграну Кеосаяну въезд в страну 14:43
Лучшие документальные фильмы последних лет собраны в одной подборке 14:35
В Красноярске мошенницы под видом медработниц обокрали пенсионеров 14:23
Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году 14:19
Столицу Швейцарии оставляют иностранные дипломаты 14:14
США выкрали зенитный комплекс "Панцирь-С1" из Ливии 14:10
На экс-главу Новосибирского облсуда завели дело о превышении полномочий 13:58
Тестирование "Спутника V" на онкобольных начнут в ближайшие месяцы 13:57
Вышел трейлер "Чернобыля" Данилы Козловского с Данилой Козловским 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 14:51
Рубрика: Общество

Студенты Волгоградской области с 1 февраля вернутся к очному обучению

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

Учащиеся вузов и ссузов Волгоградской области с 1 февраля перейдут с дистанционной формы обучения на очную.

Школы смогут сами принять решение о введении "шестидневки"

Как сообщает региональный оперативный штаб, в связи с переходом на очную форму обучения учащиеся высших учебных заведений и ссузов обязаны выполнять все санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области.

Напомним, что ранее Минобрнауки рекомендовало перейти региональным вузам с 13 ноября по 6 февраля на дистанционную форму обучения.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна