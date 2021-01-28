Студенты Волгоградской области с 1 февраля вернутся к очному обучению

Учащиеся вузов и ссузов Волгоградской области с 1 февраля перейдут с дистанционной формы обучения на очную.

Как сообщает региональный оперативный штаб, в связи с переходом на очную форму обучения учащиеся высших учебных заведений и ссузов обязаны выполнять все санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области.

Напомним, что ранее Минобрнауки рекомендовало перейти региональным вузам с 13 ноября по 6 февраля на дистанционную форму обучения.