В Госдуме обвинили НАТО в вытягивании денег на борьбу с "агрессией" РФ

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к странам-участницам альянса наращивать свой военный потенциал для противостояния российской "агрессии" - всего лишь выбивание денег для раздувания милитаристского бюджета.

Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек.

- Пока что агрессивная риторика и многочисленные провокации наблюдаются как раз-таки только со стороны НАТО, - заявил Бальбек в комментарии RT. - И такие заявления являются способом вытянуть деньги налогоплательщиков на пополнение и без того раздутого бюджета альянса. Ощущение такое, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым все мало - нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России.

По мнению депутата, реальному западному обывателю совсем не интересно слушать байки про виртуальную российскую "агрессию". Зато есть реальная угроза не досчитаться денег в своем кармане, которые будут-таки изъяты в виде налогов в бюджет альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета Североатлантического альянса нарастить оборонный потенциал стран блока, чтобы быть готовыми реагировать на "агрессивные действия" России.