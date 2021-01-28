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28.01.2021 09:59
Рубрика: Власть

В Госдуме обвинили НАТО в вытягивании денег на борьбу с "агрессией" РФ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к странам-участницам альянса наращивать свой военный потенциал для противостояния российской "агрессии" - всего лишь выбивание денег для раздувания милитаристского бюджета.

Фото: iStock
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Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек.

- Пока что агрессивная риторика и многочисленные провокации наблюдаются как раз-таки только со стороны НАТО, - заявил Бальбек в комментарии RT. - И такие заявления являются способом вытянуть деньги налогоплательщиков на пополнение и без того раздутого бюджета альянса. Ощущение такое, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым все мало - нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России.

По мнению депутата, реальному западному обывателю совсем не интересно слушать байки про виртуальную российскую "агрессию". Зато есть реальная угроза не досчитаться денег в своем кармане, которые будут-таки изъяты в виде налогов в бюджет альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета Североатлантического альянса нарастить оборонный потенциал стран блока, чтобы быть готовыми реагировать на "агрессивные действия" России.

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