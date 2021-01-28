В Краснодаре возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации

Новости

Названы сроки запуска Face ID для проезда в столичном метро 22:03
Мишустин посетит Петрозаводск 29 января 22:00
Росстат оценил снижение добычи полезных ископаемых в 2020 году 21:19
Арестован блогер Лакеев, повредивший спецмашину на несогласованной акции 21:10
Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 20:35
В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля 20:32
Эсминец США "Портер" зашел в акваторию Черного моря 20:14
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ 19:42
Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре 19:32
Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма 19:27
Друг Василия Ланового: Он в очень тяжелом состоянии 19:19
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 21:09
Рубрика: Общество

Кубанская Хатынь

В Краснодаре возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту массового уничтожения мирного населения на Кубани в период оккупации 1942-1943 годов (статья 357 УК РФ "Геноцид"). Основанием послужили обнародованные новые архивные материалы УФСБ России.
Фото: Леонид Доренский / РИА Новости Фото: Леонид Доренский / РИА Новости
Фото: Леонид Доренский / РИА Новости

С августа 1942 года по октябрь 1943 года вторгшиеся на территорию края немецкие захватчики при содействии пособников жестоко расправлялись с мирными жителями - стариками, женщинами и детьми.

Фото: Борис Игнатович/РИА Новости
Какие документы собраны в новой книге РВИО об освобождении Европы от нацизма

- Сейчас получены сведения о том, что во время оккупации в каждом районе края производились массовые убийства населения, - рассказали в СК России. - В Краснодаре расстреляно, сожжено и умерщвлено в газовых камерах не менее 13 тысяч человек, в Новороссийске - не менее семи тысяч, в Армавире - не менее 6680, в станице Абинской - более двух тысяч и в Темрюке - более тысячи.

Отдельные акты расследования зверств фашистов вошли в сборник российского проекта "Без срока давности". Так, в 1941 году почти все мужское население Михезеевой Поляны ушло на фронт. Некоторые мужчины выжили в боях, но, как оказалось, возвращаться им больше было некуда. Как свидетельствуют архивные материалы, утром 13 ноября немецкие солдаты неожиданно начали сгонять на центральную площадь (якобы для оглашения какого-то важного приказа) всех жителей поселка - от младенцев до слабых стариков. Людей разделили на семь групп и заставили рыть ямы. Как только был готов последний ров, всех жителей расстреляли, среди убитых находились 115 детей.

- В архиве Краснодарского края хранится порядка 36 дел, в каждом из которых масса документов, проливающих свет на злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников на Кубани, - рассказывает руководитель Государственного архива Краснодарского края Станислав Темиров. - Это и акты расследований злодеяний, заявления граждан, списки угнанных лиц в Германию, анкеты вернувшихся из немецкого плена, акты экономического ущерба.

Ранее такие документы не публиковались по нескольким причинам: во-первых, они содержат персональные данные людей, к которым применялись пытки, а во-вторых, эти свидетельства просто тяжелы для восприятия. Сейчас цель расследования - установить конкретных лиц из числа фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения.

В регионах Общество История Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вторая мировая война

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна