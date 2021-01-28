В Краснодаре возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации

Сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту массового уничтожения мирного населения на Кубани в период оккупации 1942-1943 годов (статья 357 УК РФ "Геноцид"). Основанием послужили обнародованные новые архивные материалы УФСБ России.

С августа 1942 года по октябрь 1943 года вторгшиеся на территорию края немецкие захватчики при содействии пособников жестоко расправлялись с мирными жителями - стариками, женщинами и детьми.

- Сейчас получены сведения о том, что во время оккупации в каждом районе края производились массовые убийства населения, - рассказали в СК России. - В Краснодаре расстреляно, сожжено и умерщвлено в газовых камерах не менее 13 тысяч человек, в Новороссийске - не менее семи тысяч, в Армавире - не менее 6680, в станице Абинской - более двух тысяч и в Темрюке - более тысячи.

Отдельные акты расследования зверств фашистов вошли в сборник российского проекта "Без срока давности". Так, в 1941 году почти все мужское население Михезеевой Поляны ушло на фронт. Некоторые мужчины выжили в боях, но, как оказалось, возвращаться им больше было некуда. Как свидетельствуют архивные материалы, утром 13 ноября немецкие солдаты неожиданно начали сгонять на центральную площадь (якобы для оглашения какого-то важного приказа) всех жителей поселка - от младенцев до слабых стариков. Людей разделили на семь групп и заставили рыть ямы. Как только был готов последний ров, всех жителей расстреляли, среди убитых находились 115 детей.

- В архиве Краснодарского края хранится порядка 36 дел, в каждом из которых масса документов, проливающих свет на злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников на Кубани, - рассказывает руководитель Государственного архива Краснодарского края Станислав Темиров. - Это и акты расследований злодеяний, заявления граждан, списки угнанных лиц в Германию, анкеты вернувшихся из немецкого плена, акты экономического ущерба.

Ранее такие документы не публиковались по нескольким причинам: во-первых, они содержат персональные данные людей, к которым применялись пытки, а во-вторых, эти свидетельства просто тяжелы для восприятия. Сейчас цель расследования - установить конкретных лиц из числа фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения.