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28.01.2021 10:37
Рубрика: Общество

В Крыму в некрополе нашли 60 надгробных стел поздних скифов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Крыму перед строительством завершающего этапа федеральной трассы "Таврида" археологи обнаружили некрополь римского времени с антропоморфными надгробиями и стелами с личинами. Открытие сделали специалисты новостроечной экспедиции Института археологии РАН, которые считают эту находку самой значительной из сделанных в 2020 году.
Каменные надгробия. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН Каменные надгробия. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
Каменные надгробия. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН

Как сообщила пресс-служба Института археологии РАН, удача улыбнулась при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе Севастополя.

Фото: iStock
В Крыму нашли древнее захоронение с "билетом" в загробный мир

Могильник Киль-Дере-1 расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. Эта местность была густо заселена в римскую эпоху: в нескольких километрах - Чернореченский и Инкерманский могильники, "Совхоз № 10" и одно из самых ярких открытий перед строительством трассы "Таврида" - могильник Фронтовое-3.

Правда, в отличие от последнего, могильнику Киль-Дере 1 повезло меньше: знавшие о его существовании "черные копатели" буквально перепахали его вдоль и поперек. Всего экспедиция под руководством Сергея Язикова обнаружила более 120 грабительских ям, и судя по характеру повреждений, разграбление некрополя началось в 2000 годах и продолжались до недавнего времени. Археологи-стервятники работали масштабно - использовали землеройную технику и современную аппаратуру - металлодетекторы и георадары. В результате из 232 захоронений, исследованных археологами, всего 14 остались неразграбленными.

Могильник Киль-Дере-1 - вид с коптера. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН

Наибольшая плотность захоронений - в центральной части могильника, где они расположены одно над другим. На склоне холма, возле южной границы некрополя, усыпальницы расположены рядом, но друг друга не перекрывают. Археологи обнаружили погребения трех типов: с одним или двумя подбоями с каменными закладами, что закрывали боковые погребальные камеры с захоронением, и могилы с каменными ящиками. Третьим типом погребального обряда были захоронения по типу кремации в амфоре.

При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. Рядом с одним из надгробий было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи. В разграбленных погребениях археологи также обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.

Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического
Найденную в центре Севастополя античную печь перенесли в Херсонес

- Сегодня это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий, - отметил руководитель археологических работ Олег Шаров. - Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху

В погребениях археологи обнаружили традиционный набор заупокойных даров - керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды, изделия из металла. Как полагают исследователи, собранные артефакты - лишь остатки того, что оставили "черные копатели", а все предметы из драгоценных металлов были изъяты грабителями.

Найденные в захоронениях стеклянные сосуды. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН

Способы захоронения и найденные в могильнике предметы позволяют определить временные рамки некрополя и этническую принадлежность населения, жившего на этой территории в римскую эпоху. Вероятно, могильник начал функционировать на рубеже I-II веков и прекратил существование в конце IV века, в эпоху Великого переселения народов. Погребальная обрядность местного "позднескифского" населения испытала на себе влияние новых этнических культур: так, на смену захоронениям с подбоем в III веке пришли погребения в каменных ящиках и кремации в амфорах.

Комментарий

Николай Макаров, директор Института археологии РАН:

- Это, пожалуй, наиболее значительные и важные по своим научным результатам раскопки Института археологии в Крыму в 2020 году. Возможность изучить на широкой площади один из немногих могильников римского времени позволила точно документировать его структуру, пространственную организацию и добавило новый материл к характеристике "варварского населения" - ближайших соседей Херсонеса, испытавших сильное влияние античной культуры. И, к сожалению, раскопки позволяют с протокольной точностью зафиксировать масштабы грабительства на археологических памятниках Крыма.

Каменный ящик и остатки погребения в подбое. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
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