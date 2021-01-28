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28.01.2021 19:20
Рубрика: Экономика

Дорогой древних виноделов

В РГО соединили античные и византийские туристические маршруты
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Порядка 1,6 млн туристов посетили за прошедший год "Золотое кольцо Боспорского царства". Туры по античному "кольцу" - это путешествия по местам, где 2,5 тыс. лет назад стояли города древнего государства со столицей в Пантикапее (сегодня Керчь). Основали их греки. Туристический проект захватывает территорию Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и Севастополя. Результат и перспективы "золотого кольца" в четверг обсудили в штаб-квартире РГО.
Греки облюбовали наше черноморское побережье в VII в. до н.э. Античность манит туриста. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Греки облюбовали наше черноморское побережье в VII в. до н.э. Античность манит туриста. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Греки облюбовали наше черноморское побережье в VII в. до н.э. Античность манит туриста. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Кстати, Боспорское царство было успешным бизнес-проектом для Афин: отсюда они получали до половины потребляемого зерна, а также соленую рыбу и кожу. Особый акцент делался на виноделии. И сегодня развитие энотуризма (винного туризма) один из приоритетов.

Фото: Виктор Вахонеев
Под Керчью археологи нашли руины винодельни Боспорского царства

Как отмечает координатор проекта "Винные дороги Боспорского царства" Елена Порман, сегодня на карте 38 виноделен. Но задача не только в том, чтобы напоить туристов. Реконструировано 57 рецептов античной кухни.

"Проект живой, интересный, - говорит министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - В прошлом году пришлось отменить гастрономические фестивали. Как снимут ограничения - проведем их в полном объеме".

"Очевидно, проект привлечет огромное внимание не только наших людей, но и туристов из-за рубежа", - прогнозирует почетный президент РГО академик Владимир Котляков.

"Из Европы в первую очередь интерес к нашей античности проявляют в Греции, - уточняет Демьян Смилевец, начальник управления Федерального агентства по туризму. - А также в ОАЭ, Бахрейне и Катаре".

Изначально проект "Золотое кольцо Боспорского царства" задумывался как российский, но быстро стал международным: кроме нас участвуют Греция, Италия, Турция и Болгария. "Это и экомаршруты по нацпаркам и заповедникам, регата "Паруса Боспора", - рассказывает координатор Христофор Константиниди. - Среди амбассадоров (послов) проекта - Стивен Сигал". И это лишь начало. Со временем будет и "Византийское золотое кольцо".

Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
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Погружение в античность дает самые неожиданные эффекты. Министр экономразвития Ростовской области Максим Папушенко неожиданно перешел на греческий: он его начал изучать. Выучил не только "спасибо-пожалуйста", но и фразу: "у нас все получится".

А автор "Золотого кольца Боспорского царства" председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка анонсировал новый проект: 3 марта из Сочи стартует экспедиция "РоссиЯ". "Это будет что-то вроде кругосветки вокруг России, - уточняет Иван. - Участники обойдут нашу страну вдоль ее границ пешком, на катамаранах, велосипедах, яхтах и авто. РГО объявляет набор участников-добровольцев. Нужны люди, имеющие опыт походов 3-6-й категории сложности. В экспедицию требуются врач, биолог, геоморфолог, геолог, этнограф, фотограф, оператор, журналист или блогер". Вина не обещают, но зато экстрима с лихвой: надо пройти, проехать и проплыть 34 015 километров за 283 дня.

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