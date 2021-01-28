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28.01.2021 13:30
Рубрика: Экономика

В России назвали самые популярные запросы туристов в 2020 году

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
Эксперты назвали туристические направления, а также города и страны, которые пользовались у россиян наибольшим спросом в 2020 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне коронавируса и связанными с ним ограничениями, запросы жителей страны значительно изменились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Яндекс.Путешествия.

Фото: iStock
Магадан вошел в топ популярных направлений для летнего отдыха в России

Чтобы выяснить, что искали россияне, аналитики сравнили данные за 2020 и 2019 годы. Оказалось, что пандемия значительно повлияла на путешественников: доля запросов про турпоездки упала на 38 процентов. Кроме этого, сильно поменялось соотношение поездок по России и за рубеж. Если в 2019 году эти два показателя были почти равны, то в 2020-м доля запросов на внутренние направления выросла до 70 процентов, потеснив иностранные поездки.

В четыре раза меньше, чем в 2019-м, россияне интересовались визитами в Турцию. Однако эта страна осталась самой востребованной страной зарубежья у российских туристов.

Среди иностранных направлений выделяется одно государство, популярность которого среди путешественников не уменьшилась, а увеличилась, причем в три раза. Это Танзания, находящаяся на восточном побережье Африки и граничащая с Индийским океаном. Власти этой страны одной из первых разрешили визиты туристам после снятия коронавирусных ограничений.

Среди российских курортных городов на первом месте оказался Сочи. Туда в 2020-м захотели отправиться на 40 процентов больше людей, чем в 2019 году. Более чем в полтора раза вырос интерес к Евпатории, Севастополю и Калининграду. Москва переместилась с первой позиции на третью. Однако большие некурортные города, например, такие как Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород, потеряли в популярности у туристов.

В некоторых регионах проявился особый интерес к отдельным городам. Например, жители Волгограда и Воронежа особенно страстно желали слетать на отдых в Калининградскую область. Для Москвы и Краснодара таким направлением оказалась Карачаево-Черкесия. В Нижнем Новгороде, Перми и Уфе особенно сильно вырос интерес к Челябинской области. А жители Ростова-на-Дону стремились попасть на курорты соседнего Краснодарского края.

Сочи стал самым популярным авианаправлением на грядущие праздники
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