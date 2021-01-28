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28.01.2021 15:19
Рубрика: Общество

В Севастополе лучшим медикам вручат медаль и премию 150 тысяч рублей

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Лучших медработников Севастополя будут награждать медалью имени Даши Севастопольской и премировать на 150 тысяч рублей. Решение принято сегодня на заседании городского правительства.

Как сообщила и. о. директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Ангела Войтенко, премию будут вручать вместе с медалью один раз. В год планируют награждать до 20 медиков. В бюджете города для этого предусмотрено три миллиона рублей.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что ранее состоялся конкурс эскизов медали имени Даши Севастопольской. Сейчас медали уже изготовлены и поступили в город. Первой решено посмертно наградить медсестру Пелагею Мазурову, которая работала в "красной зоне" горбольницы №9 и умерла от осложнений после COVID-19.

Развожаев сообщил, что медали будут вручать к профессиональному празднику медиков, а также в другие дни, если поступят предложения. Кандидатуры будут предлагать медучреждения, а окончательные решения примет комиссия по наградам.

В законе Севастополя "О наградах" сказано, что медаль имени Даши Севастопольской присуждается за значительный вклад в оказание медицинской помощи жителям Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны и труда.

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