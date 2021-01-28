В Сочи появятся маршруты для маломобильных туристов

Новости

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане" 18:08
У здания правительства Армении началась потасовка между полицией и сторонниками отставки Пашиняна 17:50
"Белджи" презентовал новую модель автомобиля Geely GS 17:49
Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса 17:46
Владимир Чуланов: Заразиться коронавирусом через предметы могли 10% заболевших 17:39
Социологи ВЦИОМ оценили перспективы коалиции левых на выборах 17:31
Ученые: Рост заболеваемости гриппом ожидается к весне 17:28
Бирюков рассказал об инновациях в системе теплоснабжения Москвы 17:12
Косачев: Расчеты в долларах и евро приводят к потерям внутри ЕАЭС 17:05
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом 16:55
Регионы будут следить за ценами на стройматериалы 16:54
Котяков: На восстановление занятости предусмотрен 21 млрд рублей 16:37
Власти Москвы поддержали закон о новых налоговых льготах для предприятий 16:35
Мособлсуд признал арест Навального законным 16:28
Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V" 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 17:55
Рубрика: Общество

В Сочи появятся маршруты для маломобильных туристов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
В Сочи откроют адаптивные экскурсионные маршруты для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Социальный проект "Гид мечты - инклюзивный туризм Сочи" поддержал Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Программа уже получила поддержку Фонда Президентских грантов и будет реализована на курорте с февраля по июль 2021 года.

Инклюзивный туризм - направление, которое только-только набирает обороты. Главное требование к объектам показа - доступность, то есть на маршруте должна быть обеспечена инфраструктура для гостей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
На курортах Кубани к летнему сезону обновят пляжи

Экспертами в создании безбарьерной среды на экскурсионных маршрутах курорта выступили известный сочинский бизнесмен и активист Деви Тамаришвили и специалист по недвижимости для маломобильных людей Михаил Грищенко.

- Сейчас составляется "карта инклюзивных маршрутов", - рассказали в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника. - В нее планируется включить три объекта ООПТ: дендрологический парк "Южные культуры", тисо-самшитовую рощу и экоцентр "Лаура". Например, в парке "Южные культуры" изначально был предусмотрен альтернативный маршрут для маломобильных людей и посетителей с маленькими детьми и колясками. Специальный съезд соединяет верхний и нижний партер парка, позволяя без каких-либо ограничений осматривать панораму. Но организация безбарьерной среды предусматривает наличие свободного доступа к информации и инфраструктурным объектам. Так, информация о парке должна быть продублирована на табличках со шрифтом Брайля, а участки пути, представляющие определенные сложности для самостоятельного прохода - лестницы, спуски - должны быть оборудованы поручнями.

Особое внимание уделяется туалетам. В первую очередь, они должны обладать широким проемом для въезда инвалидной коляски, а комнаты оснащены специальными устройствами. Планируется, что работа по созданию инклюзивных маршрутов по объектам Кавказского заповедника будет завершена до летнего сезона, и уже в июле территория примет первые экскурсионные группы.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна