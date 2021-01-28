В Сочи появятся маршруты для маломобильных туристов

Инклюзивный туризм - направление, которое только-только набирает обороты. Главное требование к объектам показа - доступность, то есть на маршруте должна быть обеспечена инфраструктура для гостей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

Экспертами в создании безбарьерной среды на экскурсионных маршрутах курорта выступили известный сочинский бизнесмен и активист Деви Тамаришвили и специалист по недвижимости для маломобильных людей Михаил Грищенко.

- Сейчас составляется "карта инклюзивных маршрутов", - рассказали в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника. - В нее планируется включить три объекта ООПТ: дендрологический парк "Южные культуры", тисо-самшитовую рощу и экоцентр "Лаура". Например, в парке "Южные культуры" изначально был предусмотрен альтернативный маршрут для маломобильных людей и посетителей с маленькими детьми и колясками. Специальный съезд соединяет верхний и нижний партер парка, позволяя без каких-либо ограничений осматривать панораму. Но организация безбарьерной среды предусматривает наличие свободного доступа к информации и инфраструктурным объектам. Так, информация о парке должна быть продублирована на табличках со шрифтом Брайля, а участки пути, представляющие определенные сложности для самостоятельного прохода - лестницы, спуски - должны быть оборудованы поручнями.

Особое внимание уделяется туалетам. В первую очередь, они должны обладать широким проемом для въезда инвалидной коляски, а комнаты оснащены специальными устройствами. Планируется, что работа по созданию инклюзивных маршрутов по объектам Кавказского заповедника будет завершена до летнего сезона, и уже в июле территория примет первые экскурсионные группы.