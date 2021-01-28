В Туапсе возбуждено дело против начальника налоговой инспекции

Сотрудники следственного отдела по городу Туапсе по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбудили уголовное дело в отношении начальника межрайонной ИФНС России № 6 Елены Семеняк. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как выяснилось, родственница 56-летней фигурантки является долевым собственником одной из гостиниц, возведенной, по данным следствия, с нарушением выданного разрешения на строительство. При этом, как говорят правоохранители, подозреваемая знала, что вместо разрешенного двухэтажного строения на участке возведено три этажа и потребовала от должностных лиц администрации муниципального образования Туапсинский район выдать незаконное разрешение на строительство (реконструкцию) гостиницы до семи этажей.

О противоправной деятельности начальника налоговой инспекции стало известно правоохранителям, и ее дальнейшие действия были пресечены. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Кубани.

В информации следственного управления СКР по краю также говорится, что в рамках уголовного дела на рабочем месте фигурантки и у нее дома проведены обыски, в ходе которых следователем изъята имеющая значение для дела документация. Кроме того, "в жилище женщины изъяты два миллиона рублей и шесть тысяч евро".

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

В соцсетях появилось видео обысков в налоговой инспекции Туапсинского района. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как у входа в ведомство дежурит один из силовиков. Остальные правоохранители находятся внутри здания, где тщательно проверяют и изымают связанные с уголовным делом документы.

По данным источника "РГ" в правоохранительных органах региона, обыски также проводились в здании районной администрации. Кстати, Епена Семенюк 17 лет назад возглавляла отдел имущественных и земельных отношений администрации Туапсинского района, а затем она перешла на работу в налоговую инспекцию. Как выяснилось, ее муж ранее возглавлял местное подразделение одной из правоохранительных структур.