Семиклассник Александр Катаржин из 35-й гимназии стал известен в Екатеринбурге, заняв второе место в международной олимпиаде по финансовой грамотности на платформе "ЯКласс". Призеру торжественно вручили модную колонку. Замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева высказалась в том духе, что высокая активность юных жителей региона на олимпиаде - результат просветительских мероприятий.

Чем больше я смотрела эти репортажи, тем чаще задумывалась: в чем феномен паренька? Моя дочь тоже учится в 7-м классе, и в их лицее предмет этот ввели в нынешнем учебном году. Поскольку всю вторую четверть дети просидели на дистанте, пришлось помогать чаду грызть гранит финансовой науки как раз на "ЯКлассе": онлайн-уроков не было, а самостоятельно переварить такой объем теории и осилить тесты среднестатистический тинейджер вряд ли сможет.

Тест на эрудицию

Собственно, с ответами на вопросы справится и не каждый взрослый. К примеру, являются ли страховые компании банковскими организациями? А лизинговые? Уверяю, вас ждет сюрприз. Чем торгуют на фондовой бирже? Что такое клиринг, кассовые, комиссионные и курсовые банковские операции? Чем инвестиции отличаются от вкладов?

У меня голова кипела, когда объясняла подростку про лизинг, инвестиции и ценные бумаги в целом. По иронии судьбы я не раз писала о том, что в Свердловской области с 2016 года внедряется программа финпросвета для населения по соглашению между региональными властями, Банком России и Минфином РФ. Без сомнения, это полезно. Но чего я ждала как мать? В первую очередь - адаптированного материала. В 13-14 лет акции интересуют человека гораздо меньше, чем первая персональная банковская карта. Не лучше ли рассказать, как ее обезопасить от взлома, а онлайн-банк - от утечки персональных данных? Или как быстро распознать, что тебе звонит мошенник, который хочет украсть деньги?

Не менее важно, на мой взгляд, научить отличать фишинговый сайт от настоящего: подростки чаще взрослых совершают покупки в Сети. Да и с киберпреступностью ситуация в регионе непростая: за 11 месяцев прошлого года, по данным полиции, было возбуждено 5900 подобных дел (в 2019-м - 3600), зафиксировано 1700 фактов списания денег с карт (плюс 400). Мошенники похитили дистанционно свыше 7,7 миллиона рублей. В 90 процентах случаев они пользуются методами социальной инженерии, запугивают, вводят в состояние стресса, чтобы человек сам сообщил реквизиты карты либо позволил установить программу удаленного доступа. Поэтому вернуть удается не более 12 процентов присвоенных ими средств.

- Просто вал преступлений в этой сфере, и мы прогнозируем, что рост продолжится, несмотря на профилактические мероприятия: граждане во многих ситуациях по-прежнему ведут себя необдуманно, - комментирует ситуацию начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь. - Жертвами обмана становятся люди от 17 до 90 лет. Есть и старшеклассники, и студенты, и преподаватели, и даже директора фирм.

Не по учебнику

Чем еще можно было бы занять семиклассников на уроке финграмотности? Допустим, дать практическое задание: составить бюджет школьника на учебный год, от приобретения одежды и канцелярии до оплаты обедов и репетиторов. Или проанализировать список своих ежемесячных покупок и найти резервы для экономии либо способы заработка. Ребята в этом возрасте уже хорошо ориентируются в ценах, в конце концов, с 14 лет юридически имеют право трудиться - и тут совершенно к месту было бы поговорить о "серых" зарплатах и НДФЛ.

Пока отдельного экзамена по финграмоте нет, но задачи из этой области уже включены в ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и математике

Безусловно, мои родительские "хотелки" никак не умаляют достижения Саши Катаржина. Парень любознательный, много читает помимо учебника. Возможно, в будущем станет известным экономистом или финансистом, но его познания явно выбиваются из рамок интересов основной массы сверстников. Интервью, которое семиклассник вместе со своим педагогом по обществознанию давал на ОблТВ, только подтвердило мои догадки.

Но, может, я слишком критично отнеслась к электронному ресурсу? Для объективности решила поинтересоваться мнением тех, для кого сегодняшние школяры - будущие сотрудники или клиенты.

- Очень важно сформировать культуру финансового поведения в юном возрасте, тогда умение планировать свой бюджет, обращаться с банковскими продуктами у взрослых становится само собой разумеющимся. Грамотный человек намного увереннее пользуется предложениями банков и умеет получать дополнительную выгоду. Как и все финансовые организации, мы заинтересованы в увеличении числа таких клиентов, - заверили в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития.

Кстати, в банке посчитали нужным дополнительно наградить Сашу Катаржина компьютером и пообещали выдать ему дебетовую "карту школьника". Ее можно использовать при оплате обедов, вместо пропуска или читательского билета. За два года к проекту подключились более 60 учебных заведений в Свердловской, Челябинской, Омской областях, а также Алтайском крае.

От прямой оценки школьных методик банкиры тактично уходят, но, судя по тому, что почти все крупные федеральные и многие региональные кредитные учреждения имеют собственные проекты финпросвета, стандартные уроки их не вполне удовлетворяют. Либо охват не такой широкий, как хотелось бы. В рамках областной программы повышения финансовой грамотности, рассчитанной до 2023 года, статус опорных, где обучают по материалам, рекомендованным Банком России, получили 47 школ. Онлайн-уроками на сайте www.dni-fg.ru пользуются 137 образовательных организаций региона, но только в одном Екатеринбурге средних школ больше - 165.

Предмет на все случаи жизни

- Учебные заведения сами определяют, на основании каких пособий будет составлена программа курса. Могу только отметить, что в наших материалах и подготовленных по заказу Банка России (онлайн-уроки, параграфы в учебниках обществознания издательства "Просвещение") как раз прослеживается стремление уйти от тяжеловесных формулировок и терминов в сторону простоты и доступности. Главная задача - научить критически оценивать финансовые предложения и делать осознанный выбор, - поясняет Сергей Кокоулин, начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ГУ Банка России по УрФО. - Поскольку этот рынок стремительно развивается, наиболее эффективны именно практикоориентированные методы: игры, построенные на сценариях из реальной жизни, проектная деятельность.

Эксперты полагают, что разговоры о финансах нужно начинать с детского сада, в начальной школе пора дать базовые знания. Но только к тому моменту, когда у ребенка появляются приличные карманные деньги, банковская карта, имеет смысл начать прививать навыки грамотного потребительского поведения.

- Финансовая грамотность - широкая область знаний, поэтому ее элементы органично вписываются в разные школьные предметы. Например, вопросы страхования эффективно рассматривать в рамках ОБЖ, на математике и информатике можно рассчитать простые и сложные проценты, заполнить таблицу личного финплана. Изучив на технологии значение результатов труда как продукта, в старших классах ребята узнают об основах предпринимательства. Чаще других курс по финансовой грамотности включают в обществознание. Тем не менее выбор остается за школой, - поясняет Сергей Кокоулин.

Вопрос, куда можно жаловаться на фактические ошибки в тестах, в мегарегуляторе переадресовали в региональный минобр. Там определят, на основании каких методических и учебных материалов подготовлены задания, и поручат исправить. Банк России, в свою очередь, готов организовать для педагогов обмен опытом, масштабировать наиболее успешные практики, чтобы уроки велись не для галочки. Пока отдельного экзамена по финграмоте нет, но задачи из этой области уже включены в ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и математике.

Прямая речь

Рустэм Марданов, начальник Уральского ГУ Банка России:

- Спасибо "РГ" за обратную связь, для нас она очень важна. Раз есть такие вопросы у родителей, запланируем специальную сессию, чтобы понять, на чем делать акцент. Теории слишком много быть не должно, но она тоже нужна. Что касается составления рейтинга школ по уровню преподавания финграмотности, пока такой задачи нет, но, когда программа охватит большое количество учебных заведений, естественным образом появится и оценка качества этого образования.