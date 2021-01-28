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28.01.2021 11:19
Рубрика: Происшествия

На Урале частный пансионат для престарелых закрыли из-за COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области по решению суда приостановлена деятельность частного пансионата для престарелых, в котором выявлены грубые нарушения санитарных требований. Пятеро заболевших COVID-19 постояльцев не были изолированы и находились в учреждении без медицинского наблюдения, передает в четверг УФССП региона.

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- Сосновский районный суд вынес решение о приостановке деятельности пансионата на 45 суток, - сообщила представитель службы судебных приставов Ольга Шибанова. - Прокуратура выявила в нем нарушения требований по содержанию и уходу, приготовлению пищи, а порядка действий при выявлении больных коронавирусной инфекцией.

Как установила проверка, прием постояльцев в пансионат осуществлялся без медицинских справок с результатами обследования на туберкулез, кишечные и иные инфекции, а также - без справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Медосмотр поступающих лиц не проводится.

Отсутствие изолятора стало причиной того, что постояльцы с выявленной коронавирусной инфекцией не были изолированы до момента их госпитализации. В пансионате было выявлено пять заболевших COVID-19, двоих из них госпитализировали, остальные продолжали находиться в пансионате без медицинского наблюдения. В дальнейшем контактировавшие с ними лицами не были протестированы на заражение.

Как пояснили в УФССП, к моменту приезда судебных приставов все постояльцы покинули пансионат, что было зафиксировано в акте осмотра. Двери пансионата опечатаны, контроль сохранности пломб будет осуществляться в течение всего срока приостановки деятельности.

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