На Урале в лесу нашли двух привязанных к дереву шарпеев

В Челябинской области полиция начала проверку по факту обнаружения двух собак породы шарпей, привязанных к дереву в лесном массиве под Кыштымом.

Животных обнаружили местные зоозащитники, сообщили "РГ" в ГУ МВД по региону.

По мнению активистов, домашних питомцев оставил в лесу их хозяин, желая от них избавиться. Зоозащитники потребовали привлечь его к ответственности за жестокое обращение с животными. В момент обнаружения собак в Кыштыме стояли морозы.

- Заявление по данному факту зарегистрировано, полицией проводится проверка, - сообщили в главке.

По информации из собственных источников "РГ", хозяйка брошенных псов найдена и дает полиции объяснения. Собаки не пострадали. Как сообщили сами волонтеры, спасенные питомцы переданы в хорошие руки.