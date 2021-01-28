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28.01.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

На Урале в лесу нашли двух привязанных к дереву шарпеев

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области полиция начала проверку по факту обнаружения двух собак породы шарпей, привязанных к дереву в лесном массиве под Кыштымом.

Житель Читы заплатит за гибель аквариумных рыбок

Животных обнаружили местные зоозащитники, сообщили "РГ" в ГУ МВД по региону.

По мнению активистов, домашних питомцев оставил в лесу их хозяин, желая от них избавиться. Зоозащитники потребовали привлечь его к ответственности за жестокое обращение с животными. В момент обнаружения собак в Кыштыме стояли морозы.

- Заявление по данному факту зарегистрировано, полицией проводится проверка, - сообщили в главке.

По информации из собственных источников "РГ", хозяйка брошенных псов найдена и дает полиции объяснения. Собаки не пострадали. Как сообщили сами волонтеры, спасенные питомцы переданы в хорошие руки.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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