На территории трех регионов УрФО - Свердловской, Челябинской и Курганской областей - находятся 4,2 тысячи объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Это много даже для промышленного региона. Однако контроль состояния воздуха, воды и почвы постоянно ужесточается. О том, что происходит с уральской экологией, "РГ" рассказал руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков.

Роман Тужиков: Не получится одномоментно заменить все устаревшее оборудование, но можно идти к этому постепенно. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Начнут с предупреждения

Роман Сергеевич, вы возглавили Уральский Росприроднадзор год назад - в разгар реформирования. Для чего была нужна перезагрузка?

Роман Тужиков: Главная цель реформы - оптимизация штатной численности всех подразделений Росприроднадзора. Окружной департамент был разделен на два управления - Североуральское, которое охватывает территорию Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, и Уральское - Свердловская, Челябинская и Курганская области.

Получается, руководителей стало больше?

Роман Тужиков: Наоборот, ведь раньше существовал окружной департамент плюс управления в каждом субъекте со своим руководителем, бухгалтерией и т.д. Теперь управлений всего два. При этом увеличилось количество инспекторов - тех, кто непосредственно выявляет нарушителей, привлекает их к ответственности, - с 99-ти до 134-х в трех регионах Уральского управления.

Но главная задача осталась прежней?

Роман Тужиков: Да. Выявляем, пресекаем и предотвращаем правонарушения, связанные с незаконным и нерациональным использованием природных ресурсов.

Штрафы за экологические нарушения нужно увеличивать: ущерб, наносимый окружающей среде, и сегодняшняя ответственность за него несопоставимы

На одном из совещаний вы говорили об изменении подходов: от карательных мер ведомство переходит к профилактике. Не приведет ли столь либеральная политика к снижению эффективности контроля?

Роман Тужиков: Вы знаете, что в стране идет реформа всей контрольно-надзорной деятельности, и методы Росприроднадзора тоже не могут оставаться прежними. Мы используем риск-ориентированный подход, позволяющий снизить количество проверок, увеличить долю профилактической работы. Все предприятия разбиты по категориям риска, зависящим от числа нарушений, ранее выявленных у хозяйствующего субъекта, того, как быстро они были устранены, своевременно ли оплачен штраф… От категории зависит частота проверок. При максимальных критериях риска предприятие контролируется ежегодно, при минимальных - раз в четыре года. К тому же КоАП не предусматривает привлечение к административной ответственности представителей МСБ, попавших в зону нашего внимания впервые. Их сначала предупреждают. Но за повторное нарушение следуют штрафные санкции.

Вероятно, поступления штрафов в бюджет уменьшились?

Роман Тужиков: Нет, ведь интенсивность работы возросла. Да, сначала мы предупреждаем, потом штрафуем. Количество предупреждений в 2020 году увеличилось по сравнению с предыдущим периодом в три раза.

Чем дышит промзона?

Что на Урале вызывает сейчас наибольшие опасения: состояние воздуха, воды или почвы?

Роман Тужиков: Наиболее острая проблема - выбросы в атмосферу. Из 12 самых неблагополучных городов, попавших в федеральный проект "Чистый воздух", три находятся на нашей территории - это Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил.

Принято винить в экологических проблемах заводы. Но в последние годы все большую долю вредных выбросов занимает автотранспорт.

Роман Тужиков: Предприятия находятся в центре внимания надзорных органов, их строго контролируют. А число машин постоянно растет, и повлиять на это сложно. И все же в промышленных центрах вклад автотранспорта в загрязнение воздуха невелик: в Нижнем Тагиле он составляет 14,96 процента, в Челябинске - 34, в Магнитогорске - всего 8 процентов. Главные загрязнители в этих городах известны - это крупные промышленные предприятия.

Но все же ситуация меняется?

Роман Тужиков: Да, например, в Нижнем Тагиле в 2019 году совокупный объем выбросов снизился по сравнению с 2017-м на 12,6 процента.

Недавно сообщалось, что в Нижнем Тагиле кардинально перестраивается система мониторинга атмосферного воздуха. Она в вашем ведении?

Роман Тужиков: За мониторинг отвечает Росгидромет, который направляет информацию и нам. Если Росгидромет сообщает о действии режима неблагоприятных метеоусловий, предприятия должны отреагировать - вплоть до снижения объемов выпуска, чтобы не увеличивать концентрацию вредных веществ. В такие дни мы обычно проводим рейдовые проверки.

В список наиболее неблагополучных городов вы не включили Курган. Между тем недавно он возглавил антирейтинг по загрязнению воздуха в УрФО. В чем причина?

Роман Тужиков: Серьезных промышленных загрязнителей в Кургане нет. Отчасти состояние воздуха обусловлено географическим расположением города и вкладом автотранспорта, а также обширного частного сектора с печным отоплением.

Газификация, использование электротранспорта снижают уровень загрязнения, такие мероприятия как раз и предусмотрены проектом "Чистый воздух": заключаются четырехсторонние соглашения между Минприроды России, Росприроднадзором, компаниями и субъектом РФ. К сожалению, Курган пока вне проекта. Рассматривается вопрос увеличения числа участников, потенциально туда могут попасть Курган, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Златоуст.

А Екатеринбург?

Роман Тужиков: В Екатеринбурге ситуация менее напряженная, в отличие от Челябинска, где в центре города сосредоточены крупные предприятия. Вместе с тем в Екатеринбурге серьезным загрязнителем воздуха является автотранспорт. На улучшение ситуации здесь может повлиять увеличение доли электротранспорта, машин и автобусов на газовом топливе, развитие дорожной сети, регулирование транспортных потоков.

Пост принял

Жители проблемных с точки зрения экологии городов убеждены, что компании соблюдают нормы по выбросам только в рабочие дни. А в выходные, а то и по ночам, когда нет контроля, отключают фильтры. Это возможно?

Роман Тужиков: Возможно. Впрочем, наши передвижные комплексы работают круглосуточно и без выходных. И, кстати, мы проверяем каждое обращение граждан.

Порой активисты-экологи, на мой взгляд, перегибают палку. Например, в Асбесте они часто обвиняют в загрязнении воздуха крупнейшие предприятия, призывают даже их закрыть. Как найти баланс между развитием индустрии, которая кормит город, и экологией?

Роман Тужиков: Вопрос сложный. Вероятно, абсолютно чистого производства не будет никогда: деятельность человека так или иначе влияет на окружающую среду. Один из шагов к обретению такого баланса - открытость информации. В том же Асбесте нет поста Росгидромета. Если бы осуществлялся ежедневный мониторинг и горожане видели данные на сайте, это бы несколько сняло напряженность. Понятно, что не получится одномоментно модернизировать все заводы, заменить устаревшее оборудование, но можно идти к этому постепенно.

Как решить вопрос мониторинга состояния окружающей среды в конкретном городе?

Роман Тужиков: В первую очередь это компетенция Росгидромета. Есть возможность размещения постов и у министерства природных ресурсов региона. Третий вариант - пост может поставить предприятие за счет собственных средств. К примеру, в Магнитогорске меткомбинат оборудовал несколько таких объектов - стоимость одного составляет порядка 25 миллионов рублей. Это нужно прежде всего для самоконтроля. И самодисциплина предприятия положительно повлияла на качество воздуха в городе.

В Челябинске в прошлом году стартовал проект: несколько предприятий в режиме реального времени публикуют данные о своих выбросах на сайте регионального минэкологии.

Роман Тужиков: В Челябинске проблема загрязнения воздуха стоит более остро, чем в Свердловской области. И в плане реализации экологических проектов, ведения мониторинга, заключения четырехсторонних соглашений южноуральцы, пожалуй, идут несколько впереди.

Но в то же время там постоянно идут суды, предприятия то и дело наказывают за выбросы.

Роман Тужиков: Суды - результат работы с нарушителями. Ситуация с производственным контролем на предприятиях улучшилась, в том числе и благодаря нашим рейдам. Правда, скажу честно, не всегда просто установить, кто конкретно виноват: границу по воздуху не проведешь.

Лет 20 назад многие директора заводов говорили, что дешевле платить штрафы, чем строить очистные сооружения. Ситуация изменилась?

Роман Тужиков: Штрафы за экологические нарушения до сих пор, по сути, условные, их нужно увеличивать - об этом говорят на всех уровнях. Ущерб, наносимый окружающей среде, и сегодняшняя ответственность за него несопоставимы. Из плюсов: заработал механизм предъявления штрафов, появились методики расчета вреда, наносимого почве и водным объектам, и мы активно ими пользуемся. К сожалению, для воздуха пока методик нет.

Согласно нашим расчетам, общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде, в 2020 году превысила 1,3 миллиарда рублей, увеличившись за год почти на 300 миллионов. Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду составили 1,307 миллиарда рублей (рост на 8,9 процента), а экологический сбор увеличился практически на 60 процентов - до 62,1 миллиона.

Применялась ли методика расчета вреда для контроля загрязнения рек на севере Свердловской области? Там действительно ситуация близка к экологической катастрофе?

Роман Тужиков: Мы провели мониторинг, отбор проб воды из рек. Действительно, зафиксированы превышения ПДК ряда металлов. Возможно, они обусловлены как фоновыми концентрациями (территория богата залежами руд), так и деятельностью бизнеса. В конце 2020-го мы как раз завершили проверку одного из крупных недропользователей, установили степень его влияния на загрязнение окружающей среды. В ходе проверки выявлено 25 нарушений, возбуждено 48 административных дел.

Проанализирована и ситуация в целом на севере области. Совместно с другими надзорными органами, министерством природных ресурсов Свердловской области, с участием всех предприятий, осуществляющих деятельность в этой зоне, подготовлен совместный план мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Его исполнение - у нас на контроле.

Пандемия негативно сказалась на экономике. Но, может быть, в результате хотя бы улучшилась экологическая ситуация?

Роман Тужиков: В мае 2020-го мы специально провели исследования атмосферного воздуха в крупных промышленных городах Урала, но они не подтвердили наши предположения. Основные загрязнители - металлургические предприятия непрерывного цикла. Снижения объемов производства у них не было, а кто-то даже стал работать более активно.

Какие коррективы внес коронавирус в план проверок?

Роман Тужиков: Пришлось снизить активность. Малый и средний бизнес мы вообще не проверяли. А те проверки, которые остались - около 30 процентов, проводили дистанционно: сложно определить воздействие предприятия на экологию, оценить объем ущерба на основании одних только документов. Вместе с тем в 2020 году наши специалисты провели 681 проверку и 277 рейдов. В ходе этих мероприятий выявлено 618 нарушений природоохранного законодательства, выдано 421 предписание об их устранении, 667 предостережений. Рассмотрено 1918 дел об административных правонарушениях, предъявлено административных штрафов на общую сумму 63,404 миллиона рублей. Приняты и более жесткие меры: управление инициировало досрочное прекращение права пользования недрами в отношении пяти недропользователей.

С начала 2021 года мы приступили к полноценной работе. Появилась возможность проведения проверок с выездом на предприятия, отбором проб, проверкой предписаний, сроки исполнения которых были перенесены в связи с пандемией.