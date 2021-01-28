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28.01.2021 08:34

Поросячьи бега

Система "Меркурий" помогла остановить распространение АЧС на Среднем Урале
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 17(8368)
В пятерку российских регионов - лидеров по оформлению сертификатов в системе "Меркурий" вошла Свердловская область. По данным замруководителя регионального управления Россельхознадзора Натальи Банниковой, на Среднем Урале к "Меркурию" подключились более 60 тысяч юридических и физических лиц. Созданная сеть позволила не только лучше контролировать качество продукции животноводства, но и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера.

Так, в конце прошлого года в области удалось остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС), завезенной в регион с мясной продукцией. Опасное мясо - партия весом около 180 килограммов - было обнаружено в цехе одного из пищевых предприятий Нижнего Тагила в первых числах декабря. ДНК вируса АЧС выявили в "наборах для борща", изготовленных в Тверской области. На Урал они попали через дистрибьютора из Санкт-Петербурга. В Свердловской области был экстренно объявлен карантин, вся зараженная продукция изъята и утилизирована. На территории цеха, где обнаружили вирус, провели дезинфекцию и дератизацию. Кроме того, ветеринары осмотрели свиней в хозяйствах в радиусе пяти километров.

Фото: Istock
Свиней и коров в хозяйствах изолируют от других животных

До недавнего времени расследования подобных фактов затягивались на месяцы. Специалистам приходилось поднимать все накладные, изучать логистику поставок некачественной или опасной продукции. Запущенная в 2018 году система "Меркурий" "детективный" процесс ускорила в разы, ведь информация о маршруте автоматически попадает в базу данных - и вся картина как на ладони. Уже к середине декабря все зараженное мясо (главная сложность в том, что оно уже ушло в розничную торговлю и на перерабатывающие предприятия) было найдено, уничтожено, и карантин по АЧС в регионе снят.

Всего, по данным Россельхознадзора, за прошлый год в Свердловской области выявили 7,5 тысячи тонн некачественной животноводческой продукции.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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