В Челябинске при взрыве в подземном переходе пострадал человек

В Челябинске выясняют обстоятельства происшествия в подземном переходе на главной площади города. По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ в нем взорвался баллон с газом, сообщили в четверг в городской администрации.

- Сегодня в 12.20 в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина - выход в сторону Арбитражного суда области, - уточнили в пресс-службе мэрии. - По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы. По данному взрыва организована проверка.