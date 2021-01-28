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28.01.2021 10:52
Рубрика: Происшествия

В Челябинске при взрыве в подземном переходе пострадал человек

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске выясняют обстоятельства происшествия в подземном переходе на главной площади города. По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ в нем взорвался баллон с газом, сообщили в четверг в городской администрации.

В пятиэтажке Южно-Сахалинска произошел взрыв баллона с кислородом

- Сегодня в 12.20 в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина - выход в сторону Арбитражного суда области, - уточнили в пресс-службе мэрии. - По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы. По данному взрыва организована проверка.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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