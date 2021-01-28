В Екатеринбурге собрали первый урожай картофеля, выращенного в воздухе

Чудо-плоды принесла уникальная разработка в екатеринбургском технопарке "Университетский": в теплице одного из предприятий-резидентов в последние дни января собрали первый урожай семенного картофеля, выращенного буквально в воздухе, без горсти земли.

В закрома уже заложено несколько сотен мини-клубней нового сорта уральской селекции "Легенда". Эти картошины больше похожи на виноградины: висят на корневой системе растения, как ягодки. Каждая стандартная - от 1, 5 до 2 сантиметров в диаметре. Большего размера считается переростком, меньше - тоже не в зачет: у нее не хватит сил при посеве в поле дать полноценное растение. Всего уже собрано до тысячи мини - клубней. Каждый - на вес золота. По весне они попадут в пашню, и одно растение принесет еще не менее 15 клубней уже нормального размера - элитного семенного материала нового сорта.

Картофель "Легенда" выведен уральскими учеными и сейчас находится в стадии регистрации. По словам специалистов, это отличный среднеспелый сорт, он хорошо разваривается и из него получается отличное пюре. Но для того, чтобы новинка стала доступна как для дачников, так и для сельхозпроизводителей, необходимо обеспечить товарное производство семян. На эти цели и ориентирована разработка.

- Урожай в этой теплице мы можем собирать три раза в год, получая с каждого растения до сотни мини-клубней. Таким образом, коэффициент размножения семенного картофеля увеличивается как минимум в десять раз. Это неизбежно повлияет на темпы выхода на рынок новых сортов картофеля отечественной селекции. И, рассчитываем, потеснит засилье зарубежных сортов овощей на наших полях, - поясняет корреспонденту "РГ" основатель и руководитель проекта Алексей Ковалев.

Первые посадки картофеля в инновационной теплице состоялись, когда на Урале уже лежал снег - в ноябре прошлого года. Все оборудование, техническая и "живительная" аэропонная начинка разработана и создана специалистами компании. Аэропонные (то есть - в воздушной среде, без использования почвы) технологии для выращивания семенных овощей в мире - не новинка. Но в нашей стране они почти не применяются. На Урале сумели создать свое оборудование, рассчитать и установить эффективные параметры микроклимата.

Рассадой служили мизерные побеги нового сорта, выведенного учеными уральского института сельского хозяйства, и выращенные на уровне клеточных технологий in-vitro - в пробирках. До сих пор первый семенной материал получали традиционным способом: пробирочную рассады высаживали в торфяные горшочки и через полгода выкапывали из земли мини-клубни: на корнях - максимум пяток таких же крохотных горошин. Годы проходили, прежде чем селекционные предприятия могли наработать необходимые для производственных масштабов объемы семян. Представленная уральскими разработчиками технология в разы ускоряет процесс. При этом семеноводство становится доступно не только развитым научным центрам, но и крупным сельхозпроизводителям.

По оценке экспертов, сегодня порядка 90 процентов рынка продовольственного картофеля заполнено селекционными достижениями западных компаний патентообладателей, которые, использовав благоприятную почву ослабления отечественной науки, в девяностые годы прочно закрепились на отечественном рынке. Сейчас одна из важнейших национальных задач - изменить эту ситуацию.